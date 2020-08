«El Puma» reconoce que era un INSOPORTABLE y trataba mal a sus empleados (+Video)

agosto 27, 2020 - 2:39 pm

José Luis Rodríguez, «El Puma», como es conocido el cantante y actor venezolano, sigue más activo que nunca, luego que se generara una polémica por el comentario hecho en una entrevista ante la posible muerte de su hija Liliana, Lilibeth o su nieta Galilea, en la que afirmó «no pasa nada, nos vemos en el cielo».

Hace poco, sus hijas del clan Morillo, respondieron a este cuestionado comentario diciendo que él solo está buscando llamar la atención para promocionar una serie sobre su vida y su propio libro.

«El Puma» obvió estos comentarios y como respuesta hizo un Live, que duró un poco más de una hora, con su hija menor Génesis Rodríguez, que se encuentra en Los Ángeles, en el que dijo que después de dos años se comunicaban de esa manera con ella. Acá, como cualquier extraño empezó a entrevistar a su nena, acerca de su vida, proyectos y por qué a pesar de algunas palabras de terceros había escogido ser actriz.

Ella, como respuesta, le dijo que además de ser actriz le hubiera gustado estudiar para ser abogada, pues le gusta la «pelea», actitud que «El Puma» defendió, alabando la forma en que su hija lleva bien estos debates de forma bien hilada y sin detalles, por lo que dijo que hubiese sido una buena abogada; Génesis le repreguntó a su padre, el por qué él la dejó estudiar para actriz.

«Muy sencillo, (porque era muy dramática, dice Génesis entre risas), tu siempre has sido dramática, uno te decía se murió un perrito y tu uff uff (imitándola mientras lloraba)…, es porque trasmites las emociones con mucha espontaneidad, muy fácil…, pero lo más importante en la vida hija es descubrir tu vocación, el milagro más hermoso de la vida, hay gente que hipoteca su presente y su futuro por el dinero, va detrás del dinero antes que la vocación y tu vocación es el desarrollo del espíritu, porqué yo te apoyo, porque era lo que tu querías, aunque yo creo que alguien dijo por ahí, porque actriz y no otra cosa», afirmó el cantante venezolano.

Lea también: ¡Sigue la novela! Liliana y Lilibeth le hablan a su padre «El Puma» desde el alma (+Video)

Mientras Génesis compartía lo que estaba haciendo actualmente, se le salieron dos malas palabras, la primera el papá trató de ignorarla, pero a la segunda, si le llamó la atención y El Puma miraba a los lados, como buscando el apoyo para el llamado de atención, su hija solo sonrió sin más detalles.

Rodríguez padre, comparó el éxito de Génesis al de Antonio Banderas, que sin saber inglés conquistó el mercado latinoamericano, tal como ella, que solo con tres novelas, llegó a este mercado. En medio de lo que Génesis comentaba, El puma dijo que había desactivado los comentarios para llevar la entrevista en paz, sabiendo que podían haber palabras de estímulo, así como otras no, pero lo importante era no dejarse alcanzar por los comentarios no favorables, ella interrumpió para contarle a su padre que eso no es fácil, pues a su teléfono le llegan algunos mensajes y aunque afirma que no lee esas opiniones, como le recomendó su papá, aseguró que duelen.

Una de las recomendaciones de José Luis fue tener «tolerancia» a esas opiniones, respetarlas a pesar de no estar de acuerdo. Alguien cercano al puma le dijo que preguntara a su hija, por qué lo llamaba por su nombre artístico y no papá, ella dijo: «Muy fácil, desde siempre escuché que te llamaban Puma, igual que a mi mamá Carol, para mí papi y mami son mis abuelos», el cantante dijo que le parecía bien

Durante esta entrevista, ambos artistas dejaron ver lo bien que llevan su relación, sonriendo y riendo de las anécdotas, de las preguntas sobre el color del cabello y las cejas, y su hija diciéndole que se los pintara, sin dar importancia a los que dijeran los demás.

A pesar de la relación entre ‘El Puma’ y su hija menor es todo un éxito comparado con sus otras hijas, Génesis Rodríguez aprovechó esta oportunidad para realizar algunas revelaciones sobre la forma de ser su padre. Asegurando que algunas oportunidades el cantante tuvo problemas por la actitud déspota que tenía con sus empleados.

La revelación sucedió durante la entrevista realizada por José Luis Rodríguez a su hija, Génesis Rodríguez entre risas le recordó a su padre lo mal que trataba a algunas personas por ser un poco maleducado y prepotente. Revelación que ‘El Puma’ no negó, por el contrario confirmó asegurando que siempre ha tenido problemas hasta para dar las gracias, situación que cambió luego de la operación a la que fue sometido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial) el 26 Ago, 2020 a las 5:04 PDT

Ver esta publicación en Instagram No comment 😎 Gracias 🙏 @esteeselpuma Una publicación compartida de Genesis Rodriguez (@genirodriguez) el 18 Jun, 2020 a las 9:46 PDT

Ver esta publicación en Instagram Gracias papa cuídate por que te necesitamos. Una publicación compartida de Genesis Rodriguez (@genirodriguez) el 27 Mar, 2020 a las 11:35 PDT

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día