El primer gran slam de Fernando Tatis Jr. estuvo envuelto en polémica

agosto 18, 2020

El dominicano Fernando Tatis Jr. volvió a acaparar los titulares con dos jonrones el lunes por la noche, pero fue su segundo cuadrangular de la jornada -un grand slam con la cuenta en 3-0 en una victoria de San Diego por 14-4 sobre Texas– que dio de qué hablar.

Padres estaba arriba por 10-3 en el octavo inning cuando Tatis mandó una recta del relevista quisqueyano Juan Nicasio al bosque derecho para llegar a 11 bambinazos en esta temporada, la mayor cantidad en Grandes Ligas. Se trata del primer grand slam de Tatis en las Mayores.

El derecho Ian Gibaut reemplazó a Nicasio después del cuadrangular de Tatis y su primer lanzamiento pasó por detrás de la cabeza del antesalista de Padres, Manny Machado. Los cuatro umpires de inmediato se reunieron en el terreno, pero no expulsaron a Gibaut ni dieron advertencia alguna.

