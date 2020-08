El primer duelo de lanzadores venezolanos del 2020 en la MLB

agosto 28, 2020 - 11:00 am

Un duelo de lanzadores venezolanos se vivirá este viernes 28 de agosto en la jornada de las Grandes Ligas, siendo el primero de la temporada 2020.

El derecho Aníbal Sánchez enfrentará al zurdo Martín Pérez en el encuentro entre Nacionales de Washington y Medias Rojas de Boston en el Fenway Park.

Sánchez viene de ganar su primera apertura de la campaña. El maracayero, de 36 años, dominó el pasado domingo 23 de agosto ante Marlins de Miami durante siete episodios.

Pérez (29) trabajó siete entradas también el sábado contra Orioles de Baltimore. El llanero se fue sin decisión en su última salida.

De igual modo, Antonio Senzatela en el Coors Field, casa de los Rockies de Colorado, contra la caliente ofensiva de los Padres de San Diego. El derecho valenciano (25) sufrió su primer revés en el año tras lanzar 5.1 tercios contra Dodgers de Los Ángeles.

Interligas

Mets de Nueva York vs Yankees de Nueva York

Sin confirmar vs J.A. Happ (1-1, 6.39)

Hora: 4:05 pm

Estadio: Yankee Stadium

Mets de Nueva York vs Yankees de Nueva York

Sin confirmar vs Sin confirmar

Hora: 7:05 pm

Estadio: Yankee Stadium

Rays de Tampa Bay vs Marlins de Miami

Sin confirmar vs Humberto Mejia (0-2, 5.40)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Marlins Park

Nacionales de Washington vs Medias Rojas de Boston

Aníbal Sánchez (1-3, 6.48) vs Martin Perez (2-3, 3.45)

Hora: 7: 30 pm

Estadio: Fenway Park

Dodgers de Los Ángeles vs Rangers de Texas

Dustin May (1-1, 2.79) vs Mike Minor (0-5, 6.75)

Hora: 8:05 pm

Estadio: Globe Life Field

Indios de Cleveland vs Cardenales de San Luis

Triston McKenzie (1-0, 1.50) vs Daniel Ponce de Leon (0-2, 5.25)

Estadio: Busch Stadium

Hora: 8:15 pm

Liga Americana

Orioles de Baltimore vs Azulejos de Toronto

Alex Cobb (1-2, 3.73) vs Sin confirmar

Hora: 6:37 pm

Estadio: Sahlen Field

Mellizos de Minnesota vs Tigres de Detroit

Sin confirmar vs Tarik Skubal (0-1, 10.38)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Comerica Park

Reales de Kansas City vs Medias Blancas de Chicago

Brady Singer (1-3, 5.16) vs Reynaldo Lopez (0-1, 13.50)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Guaranteed Rate Field

Atléticos de Oakland vs Astros de Houston

Frankie Montas (2-2, 5.22) vs Lance McCullers Jr.(2-2, 5.74)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Marineros de Seattle vs Angelinos de Los Ángeles

Nick Margevicius (1-1, 4.12) vs Andrew Heaney (1-2, 5.52)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Angel Stadium

Liga Nacional

Bravos de Atlanta vs Filis de Filadelfia

Sin confirmar vs Zack Wheeler (3-0, 2.76)

Hora: 7:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Cachorros de Chicago vs Rojos de Cincinnati

Kyle Hendricks (3-3, 3.55) vs Tyler Mahle (0-1, 4.41)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Great American Ball Park

Piratas de Pittsburg vs Cerveceros de Millwaukee

Derek Holland (1-1, 6.17)vs Corbin Burnes (0-0, 3.42)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Miller Park

Padres de San Diego vs Rockies de Colorado

Zach Davies (4-2, 3.03) vs Antonio Senzatela (3-1, 3.96)

Hora: 8: 40 pm

Estadio: Coors Field

Gigantes de San Francisco vs Diamondbacks de Arizona

Tyler Anderson (1-1, 3.45) vs Luke Weaver A(1-4, 7.77)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Chase Field

