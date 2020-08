El LA Galaxy de Rolf Feltscher derrotó 2-0 a Los Ángeles FC (Videos)

agosto 22, 2020 - 9:28 pm

Sin Javier ‘Chicharito’ Hernández, Los Ángeles Galaxy derrotó 2-0 a Los Ángeles FC, de Carlos Vela, quien se retiró lesionado, en la jornada del sábado 22 de agosto de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

Con esta primera victoria en seis partidos de la temporada regular 2020, el Galaxy, equipo en el que hace vida el venezolano Rolf Feltscher, se quitó un poco de amargor de la goleada 6-2 que le aplicó Los Ángeles FC (LAFC) hace un mes en la primera fase del torneo ‘MLS is Back’ en Disney World.

Los estadounidenses Ethan Zubak, en el minuto 26, y Sebastian Lletget, en el 54, anotaron las dianas con las que el Galaxy se impuso en ‘El Tráfico’, como se conoce al choque entre los dos equipos angelinos.

La derrota del LAFC puede ser todavía más grave ya que su gran estrella Carlos Vela, el mejor jugador de la MLS en 2019, se tuvo que retirar de la cancha en el minuto 57 con una aparente lesión de rodilla que se produjo cuando iba a recibir la pelota en la banda derecha.

El ex jugador del Arsenal y Real Sociedad, visiblemente falto de ritmo después de ausentarse voluntariamente del torneo ‘MLS is Back’, se retiró cojeando del césped del Banc of California Stadium, sin espectadores por la pandemia de coronavirus.

¡El primer golpe lo da el @LAGalaxy_Es!💥 Cabezazo de Ethan Zubak para conectar una bella asistencia de Cristian Pavón.👌#LAFCvLA | #ElTráfico pic.twitter.com/sWzgOjFMa4 — MLS Español (@MLSes) August 22, 2020

El Galaxy, que tuvo oportunidades para ampliar el resultado, tenía la baja del ‘Chicharito’ Hernández, que sigue en rehabilitación por la lesión en el gemelo que le forzó a retirarse del torneo ‘MLS is Back’.

En cambio, el mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos ingresó en el partido en el minuto 66 recuperado del problema de hernia que le impidió competir en Disney World.

Con este resultado, el Galaxy suma 3 puntos y se coloca en el lugar 11 de la Conferencia Oeste, mientras el LAFC se mantiene con 9 unidades en el puesto 4.

Lea también: PSG y Lyon se medirán en la semifinal de la Champions femenina

Tras el final del ‘MLS is Back’, en el que se impusieron los Portland Timbers de Giovanni Savarese, Pablo Bonilla y Renzo Zambrano, la liga retomó el 12 de agosto la temporada regular de vuelta a los estadios de los equipos, mayoritariamente sin espectadores.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP