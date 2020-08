El japonés Takuma Sato ganó las 500 Millas de Indianápolis

agosto 23, 2020 - 7:00 pm

El piloto japonés Takuma Sato logró este domingo su segundo triunfo en las 500 Millas de Indianápolis con una remontada de último momento ante el neozelandés Scott Dixon, mientras el español Fernando Alonso terminó en el 21º lugar con problemas mecánicos.

Takuma, ganador en 2017, superó en las últimas 20 de 200 vueltas a Dixon, quien había encabezado desde el principio la carrera en el circuito Indianapolis Motor Speedway, sin espectadores.

«Es increíble», celebró Sato, de 43 años, envolviéndose en la bandera japonesa. «Este es un gran deporte. Estoy orgulloso de ganar de nuevo. Nos sacrificamos mucho».

The sweet taste of victory for @TakumaSatoRacer!#Indy500 | #WinnersDrinkMilk pic.twitter.com/1A48pXKN3l

— Indianapolis Motor Speedway (@IMS) August 23, 2020