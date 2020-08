El GP del 70 aniversario de la F1 quedó en manos de Max Verstappen

agosto 9, 2020 - 11:24 am

El holandés Max Verstappen (Red Bull) se alzó este domingo el Gran Premio del 70 Aniversario de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, Reino Unido.

Verstappen, quien arrancó desde la cuarta posición, pudo ganar la carrera sobre Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, gracias a su estrategia de gestión de neumáticos. El holandés fue el único piloto que usó cauchos duros dentro de los primeros 10 posiciones en este GP.

Es la primera vez desde el inicio de la temporada 2020 que los Mercedes caen derrotados, aunque Hamilton conserva el liderato del campeonato por delante de Verstappen y de su compañero Bottas, que terminó tercero este domingo.

«No lo he visto venir», aseguró el holandés de 22 años, que consigue el noveno triunfo de su carrera en la F1. Verstappen concluyó con más de 11 segundos de ventaja sobre Hamilton y controló la prueba merced a una mejor elección de neumáticos.

A first win of 2020 for @Max33Verstappen ! 🏆#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/PvFu3f4T5z

— Formula 1 (@F1) August 9, 2020