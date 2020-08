El golazo de cabeza de Salomón Rondón con el Dalian Pro (Video)

agosto 4, 2020 - 4:28 pm

El venezolano Salomón Rondón no pudo evitar la derrota del Dalian Pro 2-1 pese a su anotación este martes en la Superliga de China.

«Salo» marcó su gol en el minuto 79′ tras el centro del italiano Éder Martins desde la banda izquierda.

El delantero criollo con un potente cabezazo dentro del corazón del área mandó a guardar la esférica al fondo de la red.

El arquero del Jiangsu Suning, solo pudo ser un espectador y disfrutar del gol del atacante de la Vinotinto.

El caraqueño, de 30 años, ha anotado dos tantos en tres encuentros. La escuadra del español Rafa Benítez solo ha podido sumar un punto en la Chinese Super League.

Salomón Rondón lleva nueve goles desde su llegada a la Superliga de China. El próximo partido del Dalian Pro será el lunes contra el líder del grupo A, Shanghái Greenland, que tiene récord perfecto con tres victorias.

Salomón Rondón with a 79th minute equalizer for Dalian Professional, but a late penalty for Jiangsu hands them all 3 points. 🇨🇳

It’s Rondón’s 2nd goal in 3 games since the Chinese Super League returned.

Dalian have only taken 1 point from those 3 games.pic.twitter.com/Os7L8Dnnqb

— FUTVE English (@FUTVEEnglish) August 4, 2020