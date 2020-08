El estrés se adueña de las amas de casa en Maracaibo

agosto 12, 2020 - 2:47 pm

En estos días tan difíciles, donde el tiempo se ha convertido en nuestra sombra, las labores hogareñas, aunado al estar confinados en la casa, pudiese llevar a sucumbir en un caos anímico, insomnio y depresión. En Maracaibo, mujeres de cualquier sector de la población no escapan a los efectos nocivos que puede producir el estrés, incluso las amas de casa. Entre el cansancio, depresión y angustia.

La actividad del hogar, por ser una ocupación común y desempeñarse en el entorno de la casa, parece ser una labor sencilla que no acarrea presión. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues las tareas que ejerce un ama de casa son diversas e implican mucha paciencia y desgaste físico, pudiendo generar estrés.

En muchos hogares venezolanos, las mujeres son las que llevan las riendas del hogar, pues combinan las jornadas laborales remuneradas para llevar dinero a casa, con los quehaceres del hogar.

Cuando Lorena Acosta, empleada de un supermercado, comenzó a sentir jaquecas y fuertes dolores en la espalda, esta lo atribuyó a su ir y venir diariamente a pie desde su casa ubicada en el sector Belloso de Maracaibo, hasta su trabajo en las adyacencias de 5 de Julio. Esta joven madre de 28 años, enfatiza que sus dolores eran tan fuertes que tuvo que acudir al médico, pero jamás imaginó que fuera diagnosticada con «estrés crónico», pues los dolores no cesaban; y aunque admite tener la misma rutina, ha tenido que bajar un poco el ritmo en el trabajo por indicación médica, recalcó.

La Psicóloga clínica Lauren Barbera, manifiesta que el estrés es un sentimiento emocional que genera tensión física. Este puede provenir de cualquier situación que haga sentir a la persona frustrada, nerviosa e intranquila. Además, puede predominar tanto en niños como en adultos y en pequeños episodios puede resultar hasta positivo para las personas, pero cuando dura meses a propósito de la cuarentena que se vive actualmente, puede llegar a dañar la salud.

Asimismo, Barbera asegura que las personas al mantenerse estresadas de forma continua, ello está asociado a cinco principales causas de muerte como son: cáncer, enfermedades del corazón, cirrosis hepática, problemas pulmonares y suicidio.

Por su parte, Raquel Reyes, docente y ama de casa, asevera que fue diagnosticada con estrés porque comenzó a «comerse las uñas» a tal punto de sangrar los dedos. Cuenta Reyes: -yo también le atribuyo mi estrés al quehacer diario, a la rutina, al encierro y al bajo ingreso que devengo como docente, es indigno, vergonzoso y no alcanza para nada ese salario-, comentó. Pese a ello, Reyes señala que hay que salir adelante y manifiesta sentirse feliz al lado de su familia, además, confiesa que lo único que le roba el sueño son sus dos nietas.

Síntomas

Para el Psicólogo Eliecer Castillo, el estrés es una reacción fisiológica del cuerpo presentado por diversos síntomas como cansancio, depresión, dolor en el cuello y espalda, además de, palpitaciones, taquicardias, algunas dificultades para respirar, alteración del sueño y que por supuesto, puede afectar a cualquier persona en particular.

Castillo apunta, que en relación al estrés en las amas de casa, este les puede afectar de muchas maneras, considerando el trabajo intenso que conlleva la actividad hogareña que ya en sí demanda un esfuerzo físico y psíquico, aunado al confinamiento, la situación económica, el desempleo, problemas de salud, al clima de la ciudad, entre otros. En fin, pueden ser diversos los factores que inciden en su aparición.

Resalta el Psicólogo, que aunque resulta difícil de creer, las personas dedicadas al oficio del hogar son muy frágiles y propicias para las enfermedades depresivas. Entre los agentes principales que pueden dar lugar a una depresión en este tipo de casos, se concretan principalmente en cuatro factores como son la pérdida de un ser querido, un divorcio, un aborto y la rutina diaria, que lastimosamente es la que hoy día afecta más. En conclusión, lo perjudicial no es tanto el estrés, sino el exceso de este.

Para este tipo de problemas de salud, se aconseja practicar algún tipo de actividad física, aunque muchas pacientes no tienen tiempo para ello. En este caso, los ejercicios de respiración son importantes, pues al ponerlos en práctica se activa el Sistema Nervioso Simpático, que es el que se encarga de regular y activar los reflejos y reacciones del ser humano y esto trae como consecuencia la relajación del cuerpo, que ayuda mucho a los pacientes con estrés, finaliza Castillo.

Consejos y recomendaciones

La Psicóloga Lauren Barbera, expone que al momento en que se presentan los síntomas del estrés, siempre es bueno contar con la ayuda profesional de un psicoterapeuta o de un psicólogo, pues es fundamental que el médico pueda reconocer si esos síntomas repercuten en otras áreas de la vida de la persona.

Entre los consejos y recomendaciones para aminorar el estrés se encuentran el fortalecimiento del organismo con una sana alimentación, la práctica de ejercicios adecuados como caminatas al aire libre, terapias manuales como las manualidades, algún hobbie en particular, pues no solamente es trabajar, es necesario tener una actividad complementaria que le dé la totalidad a nuestra vida: “Lo importante es siempre estar rodeados de gente y de vez en cuando reunirse con amigos. Si aun así la persona siente que no puede, insisto, debe buscar ayuda especializada”, concluye Barbera.

Julia Corona/Pasante