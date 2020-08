El episodio sobrenatural que vivió Miss Colombia antes de ser amputada

agosto 10, 2020 - 11:11 am

Probablemente esto le haya pasado a muchos, pero no se hace viral por no ser famosos, contrario a la exSeñorita Colombia, Daniella Álvarez, quien asegura que días antes de la amputación de su pierna vivió momentos sobrenaturales que la llevaron a terminar de tomar esa decisión.

“Una de las noches que estaba en UCI, me quedé dormida por los medicamentos que me ponían para para descansar sin dolor; al levantarme recuerdo algo que yo viví mientras estaba dormida, alguien sobrenatural me había dado un beso y me había sobado la cabeza”, sostiene casi jurado, en el programa Se dice de mí este 8 de agosto.

No constante con eso, dice que cuando termina de abrir los ojos de ese sueño, lo primero que le pasó por la mente fue el nombre Abraham; entonces le cuenta a su madre lo que le sucedió y esta le sugirió buscar ese nombre en la Biblia para dar con el mensaje que le estaban enviando.

Afirma Daniella, que fue así, como descubrió que debía dar el paso de amputarse la extremidad. “Ha sido muy lindo conocer la historia de Abraham y lo importante que es en estas escrituras, todas las cosas que hizo por la humanidad”.

“Le doy las gracias a Dios que me permitió tener ese encuentro con él, cuando pasan esas cosas lo que uno siente es mucha tranquilidad en el corazón y el mensaje siempre es ‘Dios está contigo”, prosigue la conductora.

No es la primera vez que a la miss le sucede algo así, anteriormente contó que en el 2012 cuando ganó la corona de belleza de su país, tuvo un encuentro con la Virgen; probablemente esto se deba a la espiritualidad que siempre ha demostrado.

