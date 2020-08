«El Depredador de San Agustín» se entregó a las autoridades en Caracas (+ VIDEO)

agosto 5, 2020 - 4:43 pm

Luego de que se viralizará las atrocidades que el aberrado Jordan Antonio Martínez Borges, le perpetró a su hijo de tres años, decidió entregarse a las autoridades.

Según informó Irrael Gomez, a través de sus redes sociales, «El Depredador de San Agustín», violó, quemó y cortó al menor de edad, dejando graves consecuencias en sus partes íntimas.

Sin embargo, el señalado, quien era buscado en el territorio caraqueño, realizó una grabación, en el que reflejaba su entrega y su ‘inocencia´.

«Soy inocente de todo lo que está pasando. Si, le pequé a mi hijo, porque estaba desesperado, me estaba pidiendo comida y no tenía, pero me entrego a las autoridades ya que todo lo que están diciendo en las redes sociales es mentira», dijo el hombre en el video, el cual fue dado a conocer por el tuitero, Leo Castillo.

#EXVLUSIVA Jordán Antonio Martínez Borges, quién presuntamente golpeó, maltrató y abusó de su hijo de 3 años de edad. Se entregó a las autoridades este miércoles #5Ago tras rodar información de su búsqueda a través de las redes sociales. El mismo dice ser "inocente" pic.twitter.com/YXdSI84Xo4 — Leo Castillo (@LeoCastilloVe) August 5, 2020

