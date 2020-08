El criollo Wilmer Flores dio su segundo tablazo en triunfo de Gigantes

agosto 1, 2020 - 9:25 am

El venezolano Wilmer Flores pegó jonrón de tres carreras, y Gigantes de San Francisco doblegó 9-2 a los Rangers de Texas.

El valenciano la desapareció en el quinto capítulo con dos compañeros en circulación ante los envíos del abridor texano, Mike Minor.

Flores, quien había volado la barda el sábado contra los Dodgers, conectó su batazo por el jardín izquierdo tras estar en conteo de 2-2.

Wilmer Flores will be there for you.

#OrangeFriday | #SFGiants pic.twitter.com/33j0ikzCZK

— SFGiants (@SFGiants) August 1, 2020