El Barcelona despide a Eric Abidal como director deportivo

agosto 18, 2020 - 11:10 am

El exfutbolista francés Eric Abidal (40 años) fue despedido de su puesto de director deportivo del FC Barcelona, anunció el club español este martes en un comunicado, un día después del cese del entrenador Quique Setién.

«El FC Barcelona y Eric Abidal han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía ambas partes. El club expresa públicamente su agradecimiento a Abidal por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación (…)», dijo el conjunto catalán en un comunicado difundido este martes.

Esta decisión se produce tres días después de la histórica derrota del Barcelona por 8-2 contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el viernes en Lisboa, y al día siguiente de que el club destituyera a Setién como técnico del primer equipo.

❗ [LATEST NEWS]

Agreement for the ending of Éric Abidal's contract

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020