El actor Andrés García se divorcia de su cuarta esposa

Andrés García parece estar firme en su decisión de no reanudar su relación con su exesposa Margarita Portillo y reiteró que la demanda de divorcio sigue en pie. Tras veinte años de matrimonio, el actor aseguró que la disolución de la relación era inminente debido a la falta de afecto y felicidad.

“Todo se acaba en esta vida, nada es para siempre, solo el sol, las estrellas y la muerte, lo demás no dura para siempre”, expresó en el programa de televisión mexicano Venga la alegría. “Cuando una relación no tiene sonrisas, cariños y buena voluntad el uno hacia el otro, ya no tiene caso seguir. No funciona estar cerca el uno del otro porque son puros pleitos”.

La pareja mantiene una relación a distancia desde hace alrededor de cinco años, lo cual no ayudó a salvar su matrimonio a pesar de que García asegura que su esposa no deseaba llegar al divorcio.

“La separación era de facto, ya tenía años, y luego las pocas veces que nos veíamos era cada vez más incómodo. Entonces fue cuando dije ‘de una vez’. Pero luego ella manifestó que no quería divorciarse y luego dije ‘si no se quiere divorciar, bueno, cada cual hace su vida’ y se acabó”, explicó.

A pesar de ello, el actor finalmente decidió interponer la demanda de divorcio. Hasta el momento, agregó, no existe ningún problema entre ellos y Portillo no está reclamando ningún bien material.

“No está pidiendo nada, no hay pleito por dinero, propiedades o algo así. No hay pleito de este tipo”, aseguró.

Este es el cuarto divorcio para el actor de 79 años, quien no descarta volver a encontrar a una mujer con quien pasar el resto de sus días.

“Cuando pueda tendré otra pareja, ya no me podré casar si no me he divorciado. Una pareja sin casarse, [y] listo”, dijo.

En marzo de este año, el galán de telenovelas había revelado que desde hace tiempo ya no vivía con su esposa y que había pláticas de divorcio de por medio.

“Traté de que ella estuviera de acuerdo y hablé con ella varias veces y aparentemente pues parece ser que a la mera hora no le parece [el divorcio]”, comentó a la prensa mexicana en aquel momento. “Traté de que ella entendiera que es mejor quedar como buenos y grandes amigos a quedar en malos términos, pero es difícil”.

