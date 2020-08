EE.UU. interceptó avión venezolano con arsenal de armas de última generación y más de 20 mil dólares

agosto 18, 2020 - 6:37 pm

Un avión con matricula venezolana (modelo Learjet 55, siglas YV3441) y cargado con armas, más 20.312 dólares y 2.618 dólares en cheques endosados, fue interceptado por autoridades policiales y aeroportuarias, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, ubicado en La Florida, Estados Unidos, el pasado 15 de agosto de 2020.

De acuerdo al parte oficial de los organismos actuantes, la aeronave se dirigía a San Vicente y las Granadinas como destino final.

Las autoridades de la terminal aérea notaron sospechosa la aeronave y procedieron a retenerla para realizar la revisión de rigor. Durante el procedimiento, fueron hallados 18 rifles de asalto, cerrojo con óptica, seis escopetas, 58 pistolas semiautomáticas, $20,312 en moneda estadounidense y $ 2,618.53 en cheques endosados.

Asimismo, fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, identificados como: Gregori Mendez (piloto) y Luis Aberto Patino.

Méndez, supuestamente, solicitó un automóvil a una empleada de su misma nacionalidad, encargada de la “Base Fija de Operador” (FBO por sus siglas en inglés), de Sheltair Aviation FLL, empresa que provee una extensa variedad de servicios aeronáuticos, que van desde el suministro de combustible hasta el estacionamiento de aeronaves.

Antes del arresto del otro miembro de la tripulación, el capitán de la aeronave habría dicho que se trasladaría hasta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP), por lo que se presume que su propósito era el de denunciar ante autoridades federales a los propietarios del avión, quienes supuestamente habían cargado la aeronave con armas.

Según la agencia de noticias Associated Press, los dos venezolanos arrestados habían rentado por los últimos tres meses un apartamento cerca de Coral Spring, en Florida.

Massive load of weapons including 58 pistols and assorted shotguns and assault riffles seized on Venezuelan registered Learjet 55B tail # YV3441 this past Sat Aug 15 while departing Fort Lauderdale International Airport.

Article out tonight from TheBolivarFiles https://t.co/bL7SAzjxns

— Simón Bolívar (@Simon85205764) August 18, 2020