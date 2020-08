Doris Adriana Niño, el capítulo mas oscuro en la vida de Diomedes Díaz: ¿Un crimen que no cometió? (Video)

agosto 29, 2020 - 11:01 am

El capítulo mas oscuro en la vida de Diomedes Diaz «El cacique de La junta» serie exitosa de RCN y retransmitida por Televen fue, sin duda alguna, la muerte de la joven Doris Adiana Niño, proceso en el cual se produjo la sentencia y prisión del juglar vallenatero.

Así narra los hechos Wikipedia:

La Muerte de Doris Adriana Niño ocurrió en extrañas circunstancias en las inmediaciones de Bogotá, Colombia, el 15 de mayo de 1997, tras estar presente en una reunión en el apartamento del cantante de música vallenata, Diomedes Díaz.

Por el caso de la muerte de Doris Adriana, Diomedes Díaz fue encontrado culpable de homicidio preterintencional, estuvo prófugo de la justicia por dos años, se entregó y pagó un total de 36 meses de pena reducida de una condena que inicialmente era de 12 años. Luz Consuelo Martínez y dos de los escoltas pagaron 10 meses de cárcel por el delito de encubrimiento.

El móvil del crimen no se ha podido establecer y hay numerosas hipótesis.

Previo al caso de Doris Adriana Niño, Diomedes Díaz gozaba de gran fama en Colombia; era adorado por sus fanáticos y odiado por muchos debido a sus escándalos y controversias. Diomedes al momento era uno de los artistas colombianos que más discos había vendido en la historia de su país y una de las figuras más representativas del género musical vallenato.

Diomedes se divorció formalmente de su esposa Patricia Acosta en 1994 y convivía formalmente hacia 1997 con «La Doctora», Betsy Liliana González, con quien tuvo tres hijos.

Tras la trágica muerte en 1994 del acordeonero Juancho Rois, Diomedes formó agrupación musical con Iván Zuleta, con quien grabaría los álbumes Un canto celestial (1995), Muchas gracias (1996) y en mayo de 1997 se encontraban grabando Mi biografía.

Diomedes llevaba una vida desaforada de mujeriego, consumía drogas y alcohol, padecía problemas de salud constantemente, tenía líos familiares en especial por la manutención de sus numerosos hijos, mantenía polémicas amistades con narcos, tuvo varios líos financieros y judiciales, en especial por el incumplimiento de presentaciones en conciertos.

Betsy Liliana se apartaría de Diomedes Díaz tiempo después al cansarse de tratar de organizar la vida del cantante, apoyarlo durante su padecimiento del síndrome de Guillain-Barré y parte del proceso judicial en su contra por el caso Doris Adriana Niño.

Doris Adriana Niño García nació el 22 de marzo de 1970 en Bogotá y vivía en el municipio de Soacha con su madre Rosa Delia y sus hermanos.6​ Su hermano Rodrigo Niño era su amigo y confidente. Su padre murió cuando Doris Adriana tenía 14 años de edad. Su hermana Oliva decía que Doris Adriana sufría de migrañas y no comsumía drogas, alcohol o cigarrillo.6​

Según sus familiares, Doris Adriana sentía fascinación por Diomedes Díaz y su música, incluso terminó su relación con su novio David Daza porque sentía celos de la relación que empezó a entablar Doris Adriana con Diomedes en 1995.​

Doris Adriana tenía como negocio una escuela de aprendizaje de computación llamada «Escuela Canadiense de Sistemas» que pudo montar tras haber realizado un préstamo financiero a la cooperativa Construyecoop en Soacha.

Doris Adriana era amiga de Luz Consuelo Martínez, según el mismo Diomedes, y ambas iban a los conciertos del cantante. Luz Consuelo luego contradiría a Diomedes, diciendo que ella no era amiga de Doris Adriana.

Doris Adriana tuvo acceso a Diomedes a través de uno de los músicos del artista, quien en 1995 los presentó.

Al contarle a su hermano Rodrigo, sobre su relación con Diomedes, su hermano le advirtió sobre la vida desaforada y de escándalos que rodeaban al cantante. A pesar de la advertencia, Doris Adriana siguió su relación con Diomedes e iba a sus conciertos en varias ciudades de Colombia.

Según los familiares de Doris Adriana, su hermana cayó en depresión cuando Diomedes intentó golpearla, por lo que había evitado el contacto telefónico con Diomedes, quien la llamaba regularmente a su casa.

Reunión en el apartamento

El 14 de mayo de 1997, Doris Adriana Niño García, de 27 años edad, quien sostenía una relación sentimental con Diomedes Díaz desde hacía dos años, fue contactada por el artista para que fuera al apartamento donde estaba a una reunión.

En horas de la media noche, Oswaldo Álvarez Rueda, escolta de Diomedes recogió a Doris Adriana y la llevó al apartamento al norte de Bogotá, en el sector de Usaquén, donde estaba Diomedes con sus acompañantes.16​3​ En el apartamento 501 del edificio Plaza de Navarra, ubicado en la diagonal 109 No. 51-21, también estaba el hijo de Diomedes, Rafael Santos Díaz de 17 años de edad, la compañera sentimental de Diomedes, Luz Consuelo Martínez y la escolta del cantante.

El apartamento había sido asignado por la disquera Sony Music al cantante Diomedes Díaz para que pernoctara mientras realizaba sesiones de grabación en sus estudios, ya que tenía previsto el lanzamiento del álbum Mi biografía.​

Hallazgo del cadáver de alias ‘Sandra’

En la madrugada del 15 de mayo, tres campesinos que laboraban en una arenera en la zona conocida como Alto del Sote, Pablo Alfonso Tocarruncho, Misael Malaver y José Hernández, fueron testigos del momento en que un hombre que conducía un auto blanco arrojaba el cuerpo de una mujer en un matorral, a un costado de la vía que comunica a los municipios de Tunja y Cómbita, en el departamento de Boyacá, vereda San Onofre a las afueras de la ciudad de Tunja.19​3​6​

Según uno de los campesinos, eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando avistaron el automóvil y se bajó un hombre que vestía vaqueros y un suéter amarillo, y que luego vieron que arrastró el cuerpo semidesnudo de una mujer y lo arrojó a unos matorrales.6​ Luego le silbaron al hombre y éste se apresuró en tirar la ropa encima del cuerpo y luego partió en el vehículo blanco a gran velocidad.6​ Los campesinos se fueron en un carro y reportaron lo que presenciaron en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de la María de la Policía Nacional de Colombia, ubicado en inmediaciones de la localidad de Tunja.

Horas más tarde, a las 11 de la mañana, peritos de la Fiscalía General de la Nación hicieron el levantamiento del cadáver sin identificar y pensaron que se trataba de una prostituta, y le asignaron el estatus de N.N. «Sandra».

Dos días después, el 17 de mayo, un grupo de prostitutas reclamó el cuerpo para darle una sepultura digna y evitar que la enterraran en una fosa común.El sacerdote Víctor Leguizamón ofició el entierro.

Identificación del cadáver

Los familiares de Doris Adriana, al no conocer sobre su paradero reportaron a las autoridades y emprendieron su búsqueda desesperadamente. Un hermano de Doris Adriana, Rodrigo Niño, acudió al programa Historias Secretas del Canal RCN para reportar la desaparición y el caso fuera tratado en televisión nacional.

El programa mostró en su emisión las fotografías de Doris Adriana y fueron reconocidas por un televidente que se comunicó por teléfono con la periodista Sandra Grijalba del programa Historias Secretas para indicarle que en Tunja habían sepultado a una mujer similar.23​ La periodista se trasladó hasta Tunja, donde la jefe de prensa de Medicina Legal Marcela Betancourt autorizó a Grijalba para que observara las fotografías de alias «Sandra», nombre dado al cadáver sin identificar. Según relató la periodista, “Era Doris Adriana Niño. No había duda”, pues presentaban el mismo lunar en la cara.

Otra pista encontrada fue dada conocer a Grijalba por la entonces jefe de prensa de Medicina Legal, quien encontró un pequeño papel en el bolsillo de Doris Adriana con la dirección del apartamento al norte de Bogotá donde fue vista viva por última vez.

El 13 de junio el cadáver de Doris Adriana fue exhumado y se confirmó su identidad.3​ Al día siguiente, los familiares enterraron a Doris Adriana en el Cementerio Jardines del Apogeo, en el sur de Bogotá.

Tras hallar el vínculo del cadáver encontrado sin identificar y la desaparición de Doris Adriana, la periodista Sandra Grijaba aseguró que al tratar de indagar a Diomedes no obtuvo mayores respuestas, «en una de las llamadas dialogué incluso con Rafael Santos, quien me informó que su papá se encontraba durmiendo luego de una parranda, pero que no sabían nada sobre la mujer». La periodista también contactó a Luz Consuelo Martínez pero tampoco obtuvo ninguna respuesta sobre lo ocurrido.

El 18 de junio, el guardia de seguridad José Tobías Lozano, portero del edificio Plaza de Navarra, ubicado en la diagonal 109 No. 51-21 del norte de Bogotá, aseguró ante la Fiscalía tras un interrogatorio de tres horas que vio salir a Doris Adriana del edificio con vida y acompañada de uno de los escoltas de Diomedes.25​ Al día siguiente el portero volvió a asegurar en una entrevista al diario El Tiempo que vio salir a Doris Adriana del edificio junto al escolta.

Wikipedia