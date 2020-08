Donovan Mitchell estuvo a punto de romper un récord de Michael Jordan

agosto 17, 2020 - 8:30 pm

Con los 57 puntos sumados en la derrota de este lunes ante los Denver Nuggets (135-125), el escolta de los Utah Jazz Donovan Mitchell logró la tercera mayor anotación de la historia en un partido de playoffs de la NBA.

El récord lo sigue ostentando Michael Jordan con los 63 puntos que logró con los Chicago Bulls en el segundo partido de la primera ronda ante los Boston Celtics en 1986, un juego que, al igual que el Utah-Denver de este lunes, también se decidió en la prórroga.

La otra anotación superior a la de Mitchell son los 61 puntos de Elgin Baylor, que alcanzó esta marca con el uniforme de Los Angeles Lakers en el quinto partido de las finales de 1962 también ante los Boston Celtics.

Mitchell, de 23 años, firmó una espectacular estadística de 19 de 33 en tiros de campo (57,6%), incluidos 6 triples, además de 13 tiros libres sin fallo. El escolta agregó 9 rebotes, 7 asistencias y 1 robo a su cuenta particular

The 3rd highest scoring performance in #NBAPlayoffs history ‼️@spidadmitchell goes off for a career-high in any game 57 PTS, 9 REB, 7 AST for the @utahjazz in Game 1!#Drop40 x #WholeNewGame pic.twitter.com/uZTOSuadw1

— NBA (@NBA) August 17, 2020