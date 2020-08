Diosdado Cabello confirmó que casi toda su familia contrajo coronavirus

agosto 17, 2020 - 9:54 pm

Diosdado Cabello confirmó en la conferencia que realizó este lunes 17 de agosto con el presidente Nicolás Maduro, que casi toda su familia, al igual que él, se contagió con coronavirus.

El único de la familia del funcionario oficialista que no contrajo el virus habría sido su hijo David. «El coronavirus no perdona a nadie, no perdona clase social. En mi casa salimos positivos todos, excepto David, todos salimos positivos», expresó Diosdado.

Uno de los máximos líderes del chavismo volvió a las pantallas luego de más de un mes alejado por el aislamiento y el tratamiento al que se sometió para recuperarse del COVID-19.

Hace poco más de una semana el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) habló con Maduro en una transmisión, sin embargo, fue por medio de una llamada sin imagen. Una conversación que generó muchos rumores en la prensa local por la voz ronca y afectada de Diosdado.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, comentó que además de haber tenido problemas con su voz, producto del COVID-19, el tratamiento contra la enfermedad le ha generado algunas alteraciones en su piel.

Así lo expresó durante su participación en una videoconferencia con la Dirección Nacional del PSUV, donde precisó que en estos momentos está mudando la piel de sus manos y que, de acuerdo con las explicaciones médicas, esto mismo ocurre en el interior del organismo de todos los pacientes con coronavirus. «En este momento la piel de mis manos está saliendo, se está cayendo sola, la piel vieja. El médico me decía que eso mismo pasa en el organismo, que las células viejas de los pulmones se van desprendiendo y el cuerpo va eliminándolas», explicó.

Cabello cuestionó a las personas que se burlaron y lo criticaron por su falta de voz en su primera intervención telefónico tras confirmar su contagio. «Casi ni hablaba, se burlaron cuando salí por teléfono, dijeron que habían buscado un doble. Se les olvida que casualmente una persona con ese tratamiento tiene que tener consecuencias en la garganta», comentó.

Afirmó que se trata de una enfermedad muy peligrosa, cuyo proceso de recuperación no es nada fácil, razón por la cual exhortó a toda la población a cuidarse y acudir al médico ante cualquier aparición de algún síntoma.

Además, extendió sus palabras de profundo agradecimiento al pueblo venezolano por sus oraciones y buenos deseos y al personal médico por la excelente atención que le han brindado durante su recuperación.

