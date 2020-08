¡Dios mío pape! Miguel Herrán de «Élite» y «La Casa de Papel» dejó ver sus atributos con esta atrevida fotografía que desafía políticas de Instagram

agosto 26, 2020 - 12:33 pm

El actor Miguel Herrán, conocido por encarnar a “Río” en la popular serie española La Casa de Papel y a Christian Expósito en la igualmente famosa “Élite”, sorprendió este martes a sus más de 10 millones de seguidores de Instagram con una imagen más que sugestiva en la que muestra su trabajado cuerpo.

El malagueño de 24 años, ganador del premio Goya al mejor actor revelación en el año 2016, publicó una selfie que se tomó en el baño. En ella, aparece solo con un pequeño short, que también se bajó para exhibir su físico.

El actor acompañó la captura con un enimágtico mensaje: “A veces hay que tomar la decisión consciente de no estar cuerdo”. Predeciblemente, la publicación estalló en la red social y a la hora ya tenía más de 1 millón de “Likes” .

Herrán está inmerso en la promoción de su nuevo filme “Hasta el cielo”, del cineasta español Daniel Calparsoro y en el que comparte el protagonismo con el consagrado actor Luis Tosar; la película ya está en el circuito de festivales.

En su paso por la 23 edición del Festival de Cine de Málaga, el certamen que lo vio crecer como actor, el actor habló de la “cara b” de la popularidad. “Creo que la fama la gestionas a ratos. Tienes momentos muy buenos en los que tienes los pies en la tierra y momentos en los que cuando te quieres dar cuenta… Creo que nunca he llegado a ‘despegar’, pero sí que he estado flotando. Es muy difícil que este mundo no te absorba”, se sinceró.

El actor de Élite ha conquistado a medio mundo especialmente tras su participación en «La Casa de Papel», donde se mete en la piel de «Río», uno de los personajes más queridos de la exitosa serie de Netflix

Tiempo atrás el joven actor confesó que padeció de vigorexia (trastorno del comportamiento que se caracteriza por la obsesión de conseguir un cuerpo musculoso) y que incluso al día de hoy lucha contra ese flagelo. “Me prohíbo mirarme en ciertos espejos, porque se que me voy a obsesionar. Además aprendí a no estar pendiente de la opinión o ‘los likes’ de los demás”, dijo recientemente.

Ver esta publicación en Instagram Saldría de la cama.. pero se está muy bien😝 Una publicación compartida de Miguel Herrán (@miguel.g.herran) el 21 Ago, 2019 a las 3:58 PDT

En unas de sus última publicaciones en Instagram, el intérprete compartió con sus seguidores un mensaje en el que explicó cómo se sentía con su cuerpo y ante las críticas. “Creo que por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado. Creo que por primera vez tampoco me importa si esta foto no les gusta. Esta foto es para mi.. para no olvidarme jamás de que el éxito personal está en la aceptación de uno mismo y no en la de los demás”.

Con respecto al confinamiento, Herrán dijo que pasó “por todas las etapas”.

“Al principio no entendía nada; me parecía que era como un sueño que no terminaba. Luego, viendo como evolucionaba todo, he vivido momentos de alegría, de rabia, de soledad, de sensación de encierro. Y al haber pasado tanto tiempo en casa, volver a retomar la rutina no ha sido fácil; ha habido que adaptarse”.

Ver esta publicación en Instagram A veces hay que tomar la decisión consciente de no estar cuerdo.. Una publicación compartida de Miguel Herrán (@miguel.g.herran) el 25 Ago, 2020 a las 10:18 PDT

