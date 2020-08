Dinfunden imágenes satelitales que muestran nuevo derrame petrolero de El Palito

agosto 22, 2020 - 6:23 pm

A través de las redes sociales del CNW, aseguran que hay un nuevo derrame petrolero en la Refinería el Palito que afecta el ecosistema de Venezuela.

«Imágenes satelitales del 20 de agosto muestran que refinería el Palito está volviendo a derramar petróleo en golfo ¡triste!», dice un twit de CNW.

Satellite images from August 20 show that El Palito refinery is leaking oil into gulfo triste again #Venezuela pic.twitter.com/9wcS7G6Boz

— CNW (@ConflictsW) August 22, 2020