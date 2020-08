Deyna se perderá los cuartos de la Champions tras dar positivo por COVID-19

agosto 19, 2020 - 10:09 am

La venezolana Deyna Castellanos dio positivo por COVID-19 y no podrá disputar el partido de cuartos de final de la Champions League Femenina ante el Barcelona el viernes 21, informó este miércoles 19 de agosto el Atlético de Madrid en un comunicado.

La semana pasada el conjunto madrileño había reportado cinco casos positivos sin confirmar las identidades de las jugadoras, pero este miércoles el club dio a conocer los nombres junto a al convocatoria para el partido ante las azulgranas.

Silvia Meseguer, Charlyn Corral, Laia Aleixandri y Leicy Santos son, junto con Deyna, las integrantes de la plantilla rojiblanca que se encuentran aisladas en sus domicilios tras dar positivo por COVID-19 en las pruebas moleculares (PCR).

Asimismo, el comunicado detalló que todas se encuentran asintomáticas, pero no podrán formar parte de la expedición que viajará a Bilbao, luego de volver a dar positivo.

— At. Madrid Femenino (@AtletiFemenino) August 19, 2020

Luego de conocerse su situación, Deyna Castellanos aseguró a través de sus redes sociales que «más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles».

La oriunda de Maracay explicó que fueron días «difíciles y llenos de esperanza para poder recibir el alta», pero no los plazos no se cumplieron.

A todos los atléticos quiero decirles, este año por diferentes razones no he podido darles mi 100%, estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero se que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles. Juntos lo lograremos 🤞🏽#AupaAtleti pic.twitter.com/OHCiAq6qtE

— Deyna Castellanos (@deynac18) August 19, 2020