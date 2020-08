Detienen a cuatro hombres que intentaban robar alimentos de la Alcaldía de Lossada

agosto 7, 2020 - 3:46 pm

En horas de la madrugada de este viernes, cuatro hombres que trabajaban en la Planta de Alimentos Concentrados para Animales Hugo Chávez Frías fueron descubiertos en flagrancia robando aproximadamente 400 kilogramos de alimentos, tres cajas de aceite comestible, seis cajas de aceite para motor y varios filtros de vehículos, de uno de los galpones, informó el alcalde de Jesús Enrique Lossada, Júnior Mujica.

En esta planta, propiedad del Consejo Comunal Agroalimentario Nude Palito Blanco, se almacenan los alimentos Clap, Clap Indígena y Bases de Misiones que distribuye la Alcaldía de Lossada, y desde allí se despachan a las diferentes comunidades.

Señaló el alcalde Mujica que junto a sus escoltas, que son funcionarios del Cpbez, realizaron unas labores de inteligencia que les permitió corroborar el robo de alimentos por parte de cuatro hombres, que trabajaban en el lugar, tres de ellos como vigilantes y uno de mantenimiento, quienes fueron capturados sacando la mercancía robada por la parte superior del galpón de almacenamiento. De inmediato, dieron parte a los organismos competentes y ya se encuentran detenidos a la orden de la Policía del Estado.

Los detenidos fueron identificados como: Ángel Sánchez, Jimmy Villalobos, Jesús Villalobos, Eduard Castillo y Joel Fernández.

El Alcalde viene librando batallas internas y externas durante su gestión de gobierno como: amenazas, sicariatos, asesinatos de familiares, secuestros, robos, y este más reciente hecho que daña directamente el sustento de las familias más vulnerables.

“Dimos un duro golpe a bandas organizadas que quieren dañar la gestión municipal. Este es un gobierno que está beneficiando a más de 29 mil familias de las Bases de Misiones mensualmente, distribuimos el Clap Indígena y Clap. Estamos trabajando duro en el tema de la alimentación”, expresó Mujica.

El Alcalde recordó que en el tema alimentario se están haciendo grandes esfuerzos pues las bolsas de las Bases de Misiones se retiran en Punto Fijo, lo que encarece el transporte y por ende el precio de la bolsa.

“El valor del transporte es cinco y seis veces más, es decir, que si me cobran $120 para traerla desde el Puerto, desde Punto Fijo están cobrando $550 y $600, y son 19 gandolas, que no son del Gobierno, son particulares, por eso los precios, estamos evaluando que la bolsa de las Bases cueste entre 350.000 o 400.000. Yo sé que es mucho para el pueblo, porque no hay efectivo, sin embargo, estamos coordinando con el Banco Bicentenario para que nos asignen un punto inalámbrico y la gente pueda pagar por esa vía la bolsa”, explicó el Alcalde.

Añadió que el precio es acordado con los misioneros, “el pueblo aporta y el Gobierno aporta”. “Quienes critican el costo no buscan otra cosa más que desprestigiar al gobierno municipal”.

En el caso del Clap y Clap Indígena tiene un costo de 300.000 bolívares, 200.000 que se le cancela a la Gobernación del Zulia y 100.000 por concepto del transporte del Puerto de Maracaibo hasta el municipio, y del municipio a cada uno de los sectores”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa