Denver Nuggets forzó séptimo juego contra Utah Jazz en los playoffs de la NBA

agosto 31, 2020 - 9:38 am

Con otra soberbia actuación de 50 puntos del base Jamal Murray, los Denver Nuggets doblegaron este domingo a los Utah Jazz 119-107 y emparejaron la serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste en la NBA a tres triunfos por bando.

El duelo Jamal Murray-Donovan Mitchell se resolverá ahora en el Juego 7 el próximo martes en la burbuja de Orlando.

Murray extendió su racha tórrida con 50 puntos más, llevando a los Denver Nuggets a la victoria sobre Utah. Murray tuvo su segundo juego de 50 puntos de la serie para superar a Mitchell, quien terminó el partido con 44 tantos.

Ahora el duelo continuará el martes por la noche, y el ganador avanzará para enfrentar a Los Angeles Clippers, que eliminaron en la jornada a los Dallas Mavericks en seis partidos en la misma cancha unas horas antes.

Denver está tratando de convertirse en el duodécimo equipo en recuperarse de un déficit de 3-1 para ganar una serie y la primera desde 2016, cuando los Cleveland Cavaliers completaron la única de esas remontadas para llegar a la Final de la NBA.

Los Nuggets ganaron el primer partido, pero los Jazz salieron airosos en los siguientes tres encuentros y estaban en buena forma para terminarlo todo en el Juego 5, con una ventaja de 15 puntos en el tercer cuarto.

Murray incluyó en su accionar dominical nueve triples (27 puntos), mientas que su oponente Mitchell también logró nueve encestes de tres puntos para 27 de sus 44 tantos.

Jamal Murray went off for 21 4th quarter points, 50 total, helping the @nuggets win Game 6!

Game 7: Tuesday – 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/RpthJqIXCm

