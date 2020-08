Demi Lovato cumple hoy 28 años

agosto 20, 2020 - 12:07 am

Cantautora, actriz, cantante, compositora de canciones, actriz de cine, actriz de televisión, actriz infantil, actriz de voz, escritora, guitarrista y pianista

Demetria Devonne Lovato (Albuquerque, Nuevo México; 20 de agosto de 1992), conocida popularmente como Demi Lovato,2​ es una actriz, cantante, compositora y filántropa estadounidense. Demi es fundadora junto con Nick Jonas del sello discográfico Safehouse Records. Fue conocida inicialmente al aparecer en la serie de televisión infantil Barney & Friends cuando era niña. Recibió su papel de gran avance como Mitchie Torres en la película de televisión de Disney Channel Camp Rock (2008) y su secuela Camp Rock 2: The Final Jam (2010).

Desde que firmó con Hollywood Records, lanzó su primer álbum de estudio Don’t Forget (2008) y le siguieron cinco álbumes más: Here We Go Again(2009), Unbroken (2011), Demi (2013), Confident(2015) y Tell Me You Love Me (2017). Lovato obtuvo entradas de los veinte primeros en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos con: «This Is Me», «Here We Go Again», «Skyscraper», «Give Your Heart a Break», «Heart Attack» y «Cool for the Summer». Protagonizó el personaje principal de Sonny with a Chance. De 2009 a 2011, fue presentada como jueza y mentora en la versión estadounidense de The X Factor en 2012 y 2013, y apareció como un personaje recurrente en Glee. Sus luchas con el trastorno bipolar, la adicción, un trastorno alimentario y autolesiones recibieron una gran atención de los medios en la década de 2010, en respuesta a lo cual lanzó el libro Staying Strong: 365 Days a Year (2013) y un documental de YouTube sobre su vida y carrera titulado Demi Lovato: Simply Complicated (2017).

La ex estrella de Disney, Demi Lovato, hace tiempo que dejó su imagen de niña buena para lucirse como una mujer fatal. Esta vez la cantante sorprendió a sus fanáticos al compartir en su Instagram una fotografía en sexy lencería, dejando a más de uno con la boca abierta.

La intérprete de ‘Échame la Culpa’ se lució en un body de encaje color blanco que resaltaba su escultural figura. «Grandes noticias muy pronto», fue el título que acompañó esta sensual fotografía de Lovato.

Muchos de su seguidores se animaron a dejarle comentarios en la sexy fotografía de Demi Lovato, en la que alaban lo hermosa que se ve.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Demi Lovato luce su tan bien cuidada figura en sexy lencería y ropa de baño, como lo hizo hace unas semanas al publicar una serie de sensuales fotografías dando la bienvenida al 2018.

