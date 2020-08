Decretan el estado de emergencia en Wisconsin tras abuso policial

agosto 26, 2020 - 10:32 am

El gobernador de Wisconsin, en Estados Unidos (EE.UU.), Tony Evers, declaró estado de emergencia en región tras la ola de protestas que se han suscitado por el tiroteo policial en contra un hombre de color, en la ciudad de Kenosha, durante el pasado fin de semana.

La orden ejecutiva, emitida el martes por la tarde, exhorta a las agencias estatales a «continuar ayudando a la respuesta estatal».

El gobernador ya había aumentado la presencia de la Guardia Nacional de Wisconsin el martes pasado.

“No podemos olvidar la razón por la que comenzaron estas protestas, y lo que hemos visto durante las últimas dos noches y muchas noches este año es el dolor, la angustia y el cansancio de ser negro en nuestro estado y país”, dijo Evers.

Lea también: La muerte de otro afrodescendiente enciende las calles de Estado Unidos (+VIDEO)

Defendió el derecho de toda persona a manifestarse, sin embargo, pidió que sea de manera pacífica.

“No podemos permitir que continúe el ciclo de racismo e injusticia sistémicos. Tampoco podemos seguir por este camino de daño y destrucción”, aseveró.

Evers dijo que se realiza una evaluación de los daños a la propiedad estatal y adelantó que aumentará la presencia de la Guardia Nacional de Wisconsin “para garantizar que las personas puedan ejercer su derecho de manera segura, proteger los edificios estatales y la infraestructura crítica”.

Este martes, Ben Crump, abogado de la familia de Jacob Blake, quien quedó herido por los disparos de la policía recibidos el domingo pasado en Kenosha, informó que el afroamericano sufre parálisis en la mitad inferior de su cuerpo.

“Confirmado: Jacob Blake actualmente está paralizado de la cintura para abajo. Rezos para que no sea permanente», escribió Crump en un mensaje colocado en su cuenta de Twitter.

Kenosha cops did NOT serve and protect #JacobBlake. They shot him MULTIPLE times in the back while his sons watched. Now he’s paralyzed! DEMAND action & change against police brutality & excessive use of force! Sign the #JusticeForJacobBlake petition! https://t.co/fIN8D6zhDa

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 26, 2020