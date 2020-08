En FOTOS las protestas más grandes de la historia moderna de Bielorrusia contra y a favor de Lukashenko

agosto 16, 2020 - 3:41 pm

Las protestas masivas, que han abarcado toda Bielorrusia, continúan por octavo día consecutivo y reúnen cada vez a más personas.

Dos grandes movilizaciones se realizaron este 16 de agosto en Minsk. La primer fue un mitin, convocado por la organización Belaya Rus en el centro de la capital en apoyo al presidente Alexánder Lukashenko, que reunió a 65.000 personas, según los datos oficiales.

La siguió una manifestación de los simpatizantes de la oposición, en la que participaron más de 200.000 personas, de acuerdo con estimaciones de medios locales.

Manifestación en apoyo de Lukashenko

El propio mandatario asistió este domingo a la manifestación convocada por sus seguidores, que se realiza en la Plaza de Independencia, en el centro de Minsk.

❗️Entire Grodno took to the streets❗️ pic.twitter.com/PWUC7hO8iY

