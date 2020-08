Dayana Mendoza ahora es evangélica, mira las fotos de su bautizo

agosto 13, 2020 - 9:21 am

La exmiss Universo venezolana Dayana Mendoza se bautizó en la iglesia evangélica de West Orange New Jersey, luego de una larga búsqueda espiritual donde decidió sumergirse en las aguas cristianas.

Así lo aseveró la modelo a través de su cuenta en Instagram, donde publico imágenes del ritual. “Quiero compartir con ustedes, uno de los momentos más grandes en mi vida”, expresó a sus 1. 6 millones de seguidores.

“Siempre tuve una inmensa conexión con Dios, y solo me sentía atraída a Jesús, a aprender de él. Aunque anduve buscando en los sitios equivocados por falta de noción, donde no perdura la verdad eterna y no está la bendición de Dios, nunca tuve duda de mi sentimiento hacia Nuestro Salvador y nunca perdí deseo de estar más cerca de él, así que, seguía buscando”, escribió la afamada modelo quien vive en New York desde hace 10 años.

La exmiss Universo fue bautizada por el pastor Terry A. Smith en The Life Christian Church, de New Jersey, a quienes dio gracias por su guiatura y hermosa experiencia.

