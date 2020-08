Darius Bazley fijó récord personal en la victoria de Thunder sobre Wizards

agosto 9, 2020 - 5:35 pm

El novato Darius Bazley fijó un récord personal al anotar 23 puntos saliendo de la banca y el Thunder de Oklahoma City derrotó el domingo 9 de agosto por 121-103 a Washington, dejando a los Wizards como el único equipo sin victorias en la burbuja de la NBA.

Bazley encestó cinco de sus ocho lanzamientos de triple. Danilo Gallinari añadió 20 puntos y Shai Gilgeous-Alexander aportó 18 en un partido en el que Oklahoma City lideró desde el principio.

El Thunder quedó con marca de 3-2 en los partidos para definir el orden de posiciones para la ronda en la que se conocerá al campeón.

Mike Muscala también colaboró con 18 puntos, mientras que Chris Paul anotó 13 tantos y dio nueve asistencias para el Thunder.

Mike Muscala got the start and delivered 4-8 from behind the arc. #ThunderUp @OGandE Power Play of the Game. pic.twitter.com/tTpxJcXBPT

— OKC THUNDER (@okcthunder) August 9, 2020