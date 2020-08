CUARENTENA RADICAL: Zulia, Caracas, La Guaira, Miranda, Bolívar y Táchira en el ojo del huracán por rebrote del virus

agosto 17, 2020 - 6:58 am

Este lunes se inicia la semana de cuarentena radical, tal como lo anunciara el presidente Nicolás Maduro Moros, bajo el esquema de 7 + 7, luego de concluir un periodo de flexibilización que le permitió a los sectores económicos y productivos del país reactivarse.

Maduro dijo en su alocución, desde el comando para la Comisión del COVID-19 en Miraflores, que esta semana arrancaba para todo el país el periodo de cuarentena, pero con especial énfasis y mayor control en Zulia, Caracas, La Guaira, Miranda, Bolívar y Táchira, para evitar posibles rebrotes del COVID-19.

Explicó que cada alcalde y gobernador de estos estados emprenderá sus propios mecanismos y protocolos de control, para evitar que siga subiendo la curva de contagios.

Reconoció que en estos momentos el epicentro del COVID-19 en Venezuela se encuentra en el Distrito Capital, que solo este domingo, presentó un alto repunte al registrarse 399 casos de contagios.

Con respecto al Zulia mencionó, que en la entidad se han logrado controlar los casos, provenientes del foco de Las Pulgas, pero esto no quiere decir que haya que descuidarse, por lo que recomendó seguir las normas de distanciamiento social, el uso de tapabocas, la adecuada higiene y no salir a menos que no sea necesaria, pues es la única manera efectiva hasta ahora para controlar el COVID-19.

