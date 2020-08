Criptomonedas para principiantes: recomendaciones y beneficios del trading

agosto 13, 2020 - 9:57 am

Si bien cada vez los negocios virtuales toman mayor auge cada vez, el mercado de las criptomonedas se ha intensificado de tal manera hasta formar parte de miles de personas. Las mismas que aseguran que les ha cambiado la vida, ¿y cómo no? Si la oportunidad de recibir ingresos “extras”, y hasta vivir de ello, es real. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones para quienes se inician en el mundo del trading?

El trabajo de los traders –personas que practican el trading– es comprar y vender activos financieros con el objetivo de aprovecharte tendencias y obtener rentabilidad por estas operaciones. Una de los motivos por los que se ha popularizado esta actividad es por la inserción de las nuevas tecnologías. Así, hay plataformas ‘online’ especializadas, como es.thebitcoincode.io, a través de las que se puede operar y que actúan como intermediarios de las operaciones o ‘brokers’.

Recomendaciones para principiantes en mercado de criptomonedas

El interés por insertarse en el mercado de las criptomonedas sigue en crecimiento, así como espacios para aprender sobre esta práctica financiera. Gracias a ello, podemos reunir las principales recomendaciones para los nuevos inversionistas virtuales:

– Invertir con conciencia: Recordemos que se trata de un mercado en constante movimiento, por ello, será esencial controlar impulsos y destinar fondos que esté dispuesto a perder sin remordimientos. El trading de criptomonedas es un negocio lleno de emociones.

– Contar con un software de trading: Este punto está estrechamente relacionado con el primero. Al apoyarse en este tipo de plataformas, tomar una acción dentro del negocio de las monedas digitales será más seguro. Su finalidad es analizar y mostrar la actuación del mercado en tiempo real, lo que permitirá visualizar de mejor forma la oportunidad de operar.

– Discreción: Sí, es importantísimo saber que dentro de este mercado ser discretos con la información que se maneja –y las ganancias- será determinante. Sobre todo, cuando de datos como la dirección de su monedero virtual se trata. En caso de que este acceso se divulgase daría pie a robos fácilmente. Por el contrario, no hay ningún problema en comunicar la clave pública, sirve exactamente para eso: para acceder a la cuenta en modo visitante únicamente o para transferir fondos a la cuenta.

– Creer que es un negocio fácil para hacerse rico: Sí es cierto que es un mercado que crea millonarios, pero también es un hecho que detrás de todo están la dedicación, la formación constante y la disciplina.

– Formación constante: Así como cualquier otro emprendimiento, el trading se mantiene en continuo cambio. Por ello, se requiere preparación y la adquisición de conocimientos antes de obtener los resultados deseados.

Beneficios de las criptomonedas

Las criptomonedas siguen siendo monedas, pero en versión digital. Esto significa que se les puede atribuir las mismas funciones que cualquier otra: realizar compras, diversificar métodos de pagos (a personas o empresas), recibirla como activo intercambiable por cualquier moneda del mundo y aprovechar su revalorización. Veamos cuáles son otras de sus ventajas:

– Son monedas globales: Estas monedas virtuales no están reguladas por ningún tipo de organización gubernamental. De hecho, el dinero no depende de ningún banco y, por tratarse de una divisa netamente virtual, ni instituciones pueden incidir en su valor.

– Versatilidad: Por ser un negocio online, le permite a cualquier persona en cualquier parte del mundo obtener sus ingresos adicionales –de forma automatizada mediante software- y disfrutar del tiempo extra para hacer lo que desea.

– Privacidad garantizada: Resguardan tu identidad en cada transacción. Esta garantía cubre que para realizar una operación no será necesario revelar la identidad.

– Transacciones rápidas: Las criptomonedas se caracterizan por su inmediatez y alcance. Por tratarse de constante comunicación internacional, esta modalidad de pago agiliza mucho el proceso de cambio.

– Sistema seguro: Esta actividad utiliza la tecnología blockchain, también llamada cadena de bloques. Un sistema de tratamiento de datos efectivo y seguro. Consiste en una base de datos en la que se registran todas las transacciones de la criptomoneda y no almacena esta información en un único servidor, sino en un sinfín de ellos. De esta forma, se evita la falsificación o el duplicado de estas divisas.

Ya vemos que, si no se cuenta con experiencia, no es un impedimento. Con las herramientas adecuadas y la constante dedicación ver la rentabilidad de este negocio virtual de las criptomonedas es totalmente viable. Lo importante es aprender, analizar las nuevas estrategias y entender el mercado económico global poco a poco para obtener la mayor ganancia.