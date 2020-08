¿Cómo transferir fondos de Patria a terceros?

agosto 20, 2020 - 2:21 pm

¿Sabías que la Plataforma Patria habilitó a principios de año la opción de transferencia a terceros? aquí te explicamos cómo transferir de Patria a Patria.

Esta actualización permite realizar transacciones con bolívares o Petros a personas fuera del grupo familiar, así como facilitar los pagos directos.

¿Cómo activar las transferencias a terceros?

1- Debes ser usuario del banco Venezuela y al mismo tiempo afiliar un número telefónico al servicio de clave móvil.

2-Una vez afiliado el número telefónico a Clave móvil debes dirigirte al portal patria y verificar que tu perfil cumpla con todos los patrones de seguridad con una ✓ y no con una X.

3- Debes verificar y certificar tu número de teléfono que afiliaste al servicio clave móvil. Cuando esté teléfono este certificado te debe aparecer con una doble ✓✓ como se muestra en la imagen.

4- Una vez realizado estos pasos solo debes agregar personas en tu directorio para que puedes realizar transferencias a terceros o en su defecto solicitar pagos a terceros a través de la aplicación veMonedero sin necesidad de que que los usuarios involucrados sean familiares.

Con esto se facilita a aquellos usuarios que por diferentes razones no pueden movilizar recursos por no tener cuenta bancaria o bien sea porque la plataforma patria no les reconoce a los familiares.

¿Como realizar los pagos?

Después de ingresar a la Plataforma Patria, busca la opción «monedero» y luego «transferir a terceros». Allí seleccionas el monedero de origen, es decir, desde el cual se hará la transferencia, sea en petros o bolívares.

Ahora colocas el monto a transferir y también el monedero destino, que es el contacto al cual se transferirá. Adicionalmente, en la misma ventana, puedes describir a quién y cuándo le realizaste esta operación para que tengas en tu registros de transacciones. Un ejemplo es: «primera transferencia a terceros». Luego pulsas «continuar».

El sistema pedirá un código de tres caracteres que recibirá en su teléfono. Luego colocarlo y verificar los datos para pasar a pulsar «aceptar».

Se mostrará, en verde, un mensaje indicando que la transferencia fue realizada correctamente. En la parte inferior de la ventana aparecerá un mensaje indicando que la transferencia está en espera. Debe comunicarse con el receptor del envío para que ingrese a su usuario de Patria y acepte la transferencia.

El contacto receptor debe dirigirse a «monedero», donde verá que tiene el saldo diferido, y en la parte de abajo, aceptar la transferencia.

Se desplegará una ventana con todos los detalles de la transferencia recibida. La persona debe revisarlo y pulsar de nuevo «aceptar».

Se mostrará entonces una ventana en el «consolidado» donde se puede ver el saldo disponible del monto recibido.

Si realizaste los tres pasos anteriores, ya efectuaste con éxito la transferencia de bolívares o petros a terceros, es decir, a otra persona de tu preferencia, a través de la Plataforma Patria.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/ con información de Conatel y Morocotacoin