Cocinar con leña: La opción de las familias ante la falta de gas doméstico

Las familias venezolanas no pegan una. No solo sufren por falta de alimentos, electricidad, agua también se les suma la difícil tarea de surtir gas doméstico para cocinar.

En otros casos, algunos aseguran que ya hay quienes comenzaron a vender el bulto de leña en 5 dólares por lo difícil que es conseguirla en la ciudad. La situación en el país es cada día más fuerte y piden a las autoridades metan la lupa y mejoren la calidad de los servicios públicos.

En el estado Zulia, varias familias aseguran que tienen varios meses cocinando con leña por no tener dólares para para pagar una bombona. María Palmar, habitante de San Isidro en el municipio Maracaibo detalló que por esa zona cobran hasta 15 dólares por un cilindro de 10 kilos.

En la parroquia Manuel Dagnino, es engorroso llenar las bombonas, no todas las juntas comunales trabajan por el bienestar de las comunidades Yenny Suárez, asegura que en la urbanización donde habita tienen un año que les cortaron el servicio de gas por tubería y que ahora deben utilizar bombonas, pero la pesadilla la viven cuando tienen que llenarlas porque tienen que pagar en dólares para llenarlas. » Esto es horrible, en Villas del Sur, estamos usando cocinas eléctricas porque conseguir gas doméstico es una tarea difícil.

En el sector Los Cortijos del municipio San Francisco, el sufrimientos es el mismo, Haydeé Romero, manifestó a NAD que los precios para llenar los cilindros varían pues la de 10 kilos cuesta 8 dólares, la mediana vale 15 dólares y la grande puede costar hasta 30 de los verdes. » Esto es algo que las autoridades deben saber. La mayoría de las familias de este sector somos pobres y no ganamos dólares, apenas hacemos el diario para comer y entonces nos revientan el bolsillo con el precio del gas, creo que deberían hacer algo, por eso prefiero ir a buscar leña», explicó.

Julia Romero, habitante de Santa Fe, en San Francisco explicó que ha tenido problemas con sus vecinos por cocinar con leña «No sabemos qué hacer, estamos al borde de la locura, no tengo dinero para comparas gas porque no gano dólares y entonces utilizo leña y mis vecinos se quejan porque el humo les hace daño a quienes sufren enfermedades respiratorias, pero no voy a dejar de cocinar porque muero de hambre con mis hijos», aseguró.

