Clippers aplastan a Mavericks para irse arriba 3-2 en su serie de playoffs

agosto 26, 2020 - 10:10 am

Con excelentes actuaciones de los astros Paul George y Kawhi Leonard, Los Ángeles Clippers aplastaron este martes 25 de agosto a los Dallas Mavericks 154-111 y se fueron arriba por 3-2 en su serie de primera ronda de playoffs en la Conferencia Oeste de la NBA.

Geogre se desbordó con 35 puntos y Leonard lo hizo con 32, siete rebotes y cuatro asistencias, encabezando ambos la explosión ofensiva del conjunto angelino.

Por los Mavericks, el esloveno Luka Doncic, quien venía de un espectacular triple-doble en el partido anterior, tuvo en esta ocasión un poco la pólvora mojada al conseguir solamente 22 tantos con ocho capturas y cuatro servicios para anotación.

El dominio debajo de los tableros fue plenamente también de los Clippers al superar a los Mavericks en la lucha rebotera 49-31, así como en la organización ofensiva con 27 servicios para anotación por 19.

Es cierto que antes de que comenzara este serie el favoritismo era del conjunto angelino y las lesiones y las expulsiones al principio de la serie al mejor de siete hicieron que el camino fuera aún más difícil, pero los Mavericks han superado esos obstáculos.

