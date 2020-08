Clases a distancia iniciarán en septiembre en Venezuela

agosto 26, 2020 - 8:37 pm

El presidente Nicolás Maduro informó que el nuevo año escolar arrancará en septiembre y será bajo la modalidad a distancia, mientras se evalúa la pertinencia de regresar a las aulas.

Asimismo, dijo que la propuesta combinar las clases presenciales y online se está sometiendo a consulta de todos los sectores involucrados: docentes, padres, representantes, directivos y autoridades gubernamentales.

“Demos un debate sano”, dijo el mandatario, quien pidió no politizar la consulta pública sobre el inicio de la modalidad mixta de clases (online y presenciales) a partir del año escolar 2020-2021.

“He abierto un debate sobre la posibilidad de aplicar un método mixto, ya salieron los politiqueros a acusarme de asesino, de querer mandar a sus hijos a clases para que se enfermen. No politicen, no tergiversen, no sean manipuladores”, enfatizó durante una jornada de trabajo con la Pequeña y Mediana Industria (Pyme).

En este sentido, ratificó que las actividades académicas reiniciarán vía online el próximo mes, bajo el esquema de contingencia adoptado en marzo pasado ante la propagación del Covid-19.

“He abierto un debate para escuchar a la familia venezolana, a los padres, madres y representantes para ver si podemos ensayar en octubre o en enero una nueva modalidad que combine presencial con online”, agregó.

Indicó que el mecanismo de consulta busca proteger “la educación, el acceso, la matrícula y la inclusión de los estudiantes”.

“Demos un debate no politiquero, sin odios, con la verdad y con fórmulas creativas. Venezuela debe innovar en la educación de sus niños, niñas y jóvenes”, puntualizó.

