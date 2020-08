Charly tocó el corazón de Manuel Conecta

View this post on Instagram

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➕ Hace algunas noches, por supuesto, gracias a ustedes, Dios puso en mi camino la historia de “Charly”. Un joven de Maracaibo el cual, a causa de distintos maltratos recibidos por parte de su padre y su madrastra a su muy corta edad, desarrolló, una discapacidad lingüística. Esto, sin duda alguna, no es una excusa para que el salga a diario para intentar buscar, el sustento para su familia, constituida en este caso, por 3 integrantes más. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏃🏽‍♂️ Día tras día, recorre las calles del barrio “Kennedy” intentando buscar de alguna manera cualquier cosa “que las personas le quieran dar” para de esta forma, tener, para llevar a su casa. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🗣 Ustedes, comenzaron a enviarme el caso en una cantidad de ocasiones que ni yo mismo me puse en algún momento imaginar. En menos de 1 hora, el reportaje realizado por (@NoticiaAlDia) con respecto al caso de Charly, me lo habían enviado más de 500 veces, así que al día siguiente, sin pensarlo dos veces, le escribí a mi hermano (@SubeleGordo) y con la ayuda de nuestros cómplices (@PedroCora) & (@GomezWillfredo23) decidimos demostrarle a Charly, con una tarde llena de sorpresas, que Dios, siempre estará presente, en cada uno de sus pasos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🙏🏽 Quizás para muchos, Charly en lo material este bastante necesitado, esto, es un hecho, que con nuestra ayuda se puede solucionar, pero el, internamente, pese a sus limitaciones, mantiene su espíritu intacto, este, afortunadamente le permite, día tras día sin lugar a dudas, salir adelante. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Que no se les olvide: 🕯 Puedes tener todo el dinero del mundo, pero siempre, la familia, será lo más importante.