CCM: Ventas en Maracaibo disminuyeron un 80% por la pandemia

agosto 15, 2020 - 6:33 pm

Los empresarios zulianos se muestran pesimistas en el segundo trimestre del año, todo esto responde a la cuarentena radical en la que ha estado sumergida la región por causa de la pandemia del COVID-19.

Desde el 16 de marzo, se decretó el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. El Zulia por ser un estado fronterizo le tocó enfrentar que desde el primer momento se paralizaran las actividades económicas, sólo permanecen en funcionamiento los comercios y supermercados, farmacias y todo lo que tenga que ver con servicios esenciales, esto obligó a la mayoría de los dueños de establecimientos a bajar su santamaría hasta nuevo aviso.

Esta situación se prolongó por cinco meses, sólo hasta este lunes 10 de agosto, el Zulia vio «luz» y se les permitió entrar al esquema de flexibilización, pudiendo funcionar solo 10 sectores económicos, pero el horizonte aun no está claro, pues en la entidad a pesar de la cuarentena, los casos de COVID-19 no han disminuido y este sector insiste en que se les permita trabajar, siempre guardando las normas de seguridad sanitaria, pues ellos, a través de encuestas pudieron determinar, que a pesar de que todo estuvo cerrado la curva de contagio no se detuvo, así que antes de perder el optimismo y sus empresas, piden ser reactivados.

Hace poco, la Cámara de Comercio de Maracaibo, realizó un nuevo sondeo con las empresas afiliadas en su directorio empresarial, tratando de visualizar y definir el espectro económico de la región en el segundo semestre del año, es decir, durante los meses de abril, mayo y junio, los resultados muestran que la confianza de este sector se mantuvo por debajo de 63 puntos porcentuales del ICE CCM.

Lea también: El 76% de las empresas en Maracaibo considera que la situación economica del país es pésima

Según esta encuesta, durante este trimestre las ventas disminuyeron un 80%, con respecto al trimestre anterior; 3% dice que aumentó y 17% la ve sin variación. Para el trimestre que viene en cuanto a ventas y producción un 42% piensa que disminuirá, 37% cree se mantendrá, un 20% afirman que no habrá producción y 1% dice aumentará.

De cara a los próximos tres meses 60% de los encuestados opina que la actividad económica disminuirá, 39% piensa que se mantendrá igual como hasta ahora y solo 1% cree que aumentará.

En cuanto a la situación económica del país un 76% considera que será pésima, frente a un 21% que la considera mala y un 3% que la considera regular.

Entre los retos más importantes que debe enfrentar el Gobierno nacional en materia económica, un 37% de los empresarios zulianos considera se debe controlar la inflación, un 32% establece que se debe promover un acercamiento con el sector privado de la economía y un 31% cree se debe general un mayor crecimiento económico.

Para ver el resto de la encuesta ingrese aquí

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día