Butler lidera la primera victoria de los Heat en playoffs ante Indiana

Imponiendo su ley en ambos lados de la pista, el escolta All-Star Jimmy Butler lideró la victoria de los Miami Heat por 113-101 ante los Indiana Pacers este martes 18 de agosto en el arranque de la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

Los Heat, quintos de la Conferencia Este, son considerados favoritos en el cruce frente a los Pacers, cuartos, ante las sensibles ausencias en el equipo de Indiana, que no puede contar con su ala-pívot All-Star Domantas Sabonis, lesionado.

El escolta Victor Oladipo, todavía no recuperado al 100% de su grave lesión del año pasado, fue titular pero solo pudo jugar ocho minutos (4 puntos) antes de retirarse de la cancha de Disney World por un golpe en el ojo.

Para arrancar con victoria la serie, los Heat se apoyaron en la decisiva actuación de Butler. El escolta, de 30 años, anotó 28 puntos (8/15 en tiros de campo) con 2 triples y 4 asistencias pero fue igualmente clave marcando la intensidad defensiva del equipo, con 4 robos y 2 tapones.

