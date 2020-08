Buffon le envió un emotivo mensaje a Iker Casillas tras su retiro

agosto 4, 2020 - 10:22 am

Gianluigi Buffon, portero del Juventus Turín, le dedicó unas palabras al arquero español Iker Casillas tras anunciar su retiro del fútbol.

Buffon, de 42 años, y Casillas, de 39 años, han sido dos de los mejores porteros de la historia del fútbol mundial, y sobre todo durante está última época.

Ambos guardametas se titularon campeones de la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones. El italiano lo consiguió en Alemania 2006, mientras que el español lo hizo en Sudáfrica 2010.

Puedes leer: Iker Casillas anuncia oficialmente su retiro del fútbol

La extraordinaria rivalidad que han protagonizado tanto a nivel de clubes como con sus respectivas selecciones ha marcado las dos últimas décadas. El portero italiano no ha querido ser menos y también se ha despedido de Casillas a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

”Dicen que la competencia nos hace mejores que otros, pero no somos perfectos frente a nosotros mismos. Quizás esta búsqueda inútil de la perfección es lo que nos hizo quienes somos. Gracias Iker, sin ti, todo habría sido menos significativo”, ha señalado Buffon, que ya le mandó un mensaje de ánimo cuando Iker Casillas sufrió el infarto de miocardio.

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 4, 2020