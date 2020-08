BTS estrena tráiler de Break The Silence: The Movie Persona

agosto 13, 2020 - 3:08 pm

Si eres ARMY y quieres saber cómo es el detrás de cada concierto de los Bangtan Boys, pues te encantará poder ver a los ídolos del pop coreano en la película ‘Break The Silence: The Movie Persona’.

Estos meses del año son uno de los más ocupados para los chicos de BTS, pues la banda de K-pop está por estrenar su primer single en inglés ‘Dynamite’, por lo que anunciaron nuevas fechas de conciertos con ‘MAP OF THE SOUL ON: E’ y el lanzamiento mundial de su nueva película.

‘Break The Silence: The Movie Persona’ es una producción fílmica que se entrenará en diferentes fechas alrededor del mundo, el día 10 y 24 de septiembre en la que se podrá ver el esfuerzo de los Bangtan Boys en el escenario.

A través de la plataforma de YouTube, Big Hit Entertainment publicó el primer adelanto oficial de la película de BTS, el clip tiene una duración de 30 segundos y en él se puede ver la complicidad que Jin, Jimin, Jungkook, Suga, RM, V y J-Hope tienen.

En el tráiler también aparecen las facetas que los chicos de BTS viven en un concierto, la prueba de sonido, los preparativos para sus presentaciones, la convivencia con ARMY y el detrás de cámaras después de terminar su show.

Los editores del clip escogieron una de las canciones más emotivas de los Bangtan Boys para ambientar el tráiler además en el video se puede escuchar el trabajo musical de los raperos y cantantes con ‘Jamais Vu’, perteneciente al álbum ‘MAP OF THE SOUL: PERSONA’.

El tráiler de ‘Break The Silence: The Movie Persona’ cuenta con más de 1 millón 206 mil 210 visualizaciones. La preventa de boletos comenzará desde el mes de agosto por medio de la web oficial de BTSinCinema, tal como lo publica el portal “NacionRex”.

