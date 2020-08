Brad Binder ganó el GP de República Checa de MotoGP

agosto 9, 2020 - 9:51 am

El sudafricano Brad Binder con su KTM dio la campanada este domingo en el GP de República Checa, para conseguir su primera victoria en MotoGP.

Binder estuvo impresionante en el circuito de Brno, para que el fabricante austríaco logrará su primer triunfo en la máxima categoría del motociclismo tras debutar en 2017.

El campeón de Moto3 en 2016 y subcampeón de Moto2 en 2019 logra su primer éxito en MotoGP en su tercera carrera, igualando lo hecho por Jorge Lorenzo en 2008. Marc Márquez en 2013 lo hizo en su segunda competencia.

El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19), que logró la pole, no acertó en la salida, cuando se vio superado por los dos pilotos de Yamaha, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo.

A 13 vueltas para el final Binder comenzó a descontar puestos, y repasar a Quartararo y Morbidelli, para imponerse en la carrera. El sudafircano fue el único piloto que pudo rodar en el circuito en 1’58”.

Morbidelli y Zarco se subieron al podio junto al novato de KTM. El también galo Fabio Quartararo, ganador de las dos primeras carreras del curso y líder del Mundial, sólo pudo ser séptimo. El italiano Valentino Rossi (Yamaha) fue 5º y su compatriota Andrea Dovizioso (Ducati) 11º.

