Avión se partió en dos con 190 personas a bordo al salirse da la pista de aterrizaje en India (+ VIDEO)

agosto 7, 2020

Un vuelo de la aerolínea Air India Express, con unos 190 pasajeros a bordo, se salió de la pista y se partió en dos.

El hecho ocurrió la tarde de este viernes siete de agosto (hora local de India), cuando el piloto intentaba aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Calicut, estado de Kerala (India), así lo dio a conocer le medio RT.

La aeronave viajaba desde Dubái, cuando se produjo el accidente en el aeropuerto de Calicut.

Autoridades acordonaron el lugar mientras auxilian a las víctimas. Se presume que dos personas han sido reportadas como fallecidas.

Breaking: Air India Express Boeing 737 from Dubai to Calicut has been involved in a serious incident on landing — overrunning the runway, aircraft fuselage broken up, rescue operation underway. #Calicut pic.twitter.com/MmtYNZimaV

— Fuadh Saneen K (@FuadhK) August 7, 2020