Así reaccionó el clero y algunos indultados luego del decreto presidencial

Luego que se anunciara, la tarde de este lunes, el beneficio de indulto concedido mediante decreto presidencial a un grupo de diputados, activistas y miembros de la sociedad civil, estas son algunas de las reacciones por parte de dos relevantes miembros del clero venezolano y algunos de los beneficiados con la medida, pero que se encuentran en el exilio.

Mons.Ovidio Perez Morales, arzobispo emérito de Los Teques: «Me contento con los que están ya en su casa y sus familiares.Pero denuncio el cinismo de los violadores de derechos humanos que comercian con ‘sus esclavos’.Se creen los amos de seres humanos, que son hijos de Dios, con dignidad inalienable».

Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida: «La libertad es un derecho inalienable. Que los sufrimientos vividos no dejen heridas sino la voluntad de trabajar por La Paz y el bienestar de todos los venezolanos. José Gregorio los bendiga.»

Diputado Richard Blanco: «Indulta quien tiene legitimidad. Se indulta a quien es culpable. Yo no he cometido delito alguno. Mi vida la he entregado siempre al servicio y trabajo; por el bien de Venezuela».

Diputado Américo De Grazia: «Indulto o Insulto. Ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente. Si Usted quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo…»

Diputado Franco Casella: «En esa lista deberían estar cientos de oficiales de la FAN».

Dip.Yajaira Forero: «Me alegran mucho las liberaciones que el régimen dio el día de hoy a personas que estaban secuestras por ellos, pero muy triste no ver ahí a los 4 Policías Metropolitanos que llevan más de 17 años en los calobozos de Ramo Verde siendo inocentes».

Diputado Luis Stefanelli: «Cualquiera sea el lugar en donde me encuentre y en la situación en la cual me encuentre, seguiré en contra de la farsa electoral».

Diputado Juan Pablo García: «Nicolás Maduro pretende arreglar su situación y obligarnos a participar en el circo electoral, a punta de indultos, que no está facultado para otorgar. No soy culpable de nada. Mi único delito es oponerme al régimen».

Diputada Mariela Magallanes: «En Venezuela hay estado de Derecho, por tanto el supuesto indulto no tiene ningún valor. Nuestra lucha es por la libertad para dejar de ser rehenes».

F. Reyes

Noticia al Día