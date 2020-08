Así le arrebató la vida a Fiorella el camión de melones en la C-3

agosto 20, 2020 - 12:26 pm

100 horas han trascurrido desde el brutal accidente que acabó con la vida de Fiorella Giurdanella, quien murió arrollada por un «loco al volante».

El trágico suceso se registró el pasado domingo 16 de agosto, en el sector La Chamarreta, asentado en la C-3 de Maracaibo, mientras la joven se desplazaba por la citada carretera en una bicicleta con otros acompañantes. Fiorella, pertenecía a Ciclovías Maracaibo.

Lea también: Diez camioneros detenidos, pero hasta ahora no dan con el que mató a Fiorella en la C-3

Uno de los compañeros ciclistas, quien se identificó como Nelson Rivas, presenció el momento del impacto, por lo que a través de un audio, describió el camión, blanco con barandas anaranjadas y cargado de melones el cual originó el triste desenlace.

¿Sería un presagio?

En fracciones de segundos y sin titubear, la muerte arropó a la familia Giurdanella Bracho, luego de que uno de sus seres queridos perdiera la vida en manos de un «loco al volante».

Su madre, Marlene Bracho, contó a NAD, sobre la inquietud que tenía la joven desde el sábado 15-A. Algo presentía Fiorella.

«Ella llegó a la casa el sábado en la tarde con dos amigos, venían de entrenar. La pasamos increíble y ella, era el centro de atención. Para mí, esa noche era su despedida», inició contando la progenitora.

Asimismo dijo: «Mi hija el domingo no quería salir, desde el día anterior me estaba preguntando en si ir o no, porque no quería hacerle un desaire a sus amigos. Sin embargo, al salir me envío una nota de voz diciendo que la llamará. Allí me decía que se quería regresar, que iba por Cuatricentenario, por lo que yo le respondí -ok- pero mi último mensaje nunca lo llegó a leer, debido al accidente».

Pruebas insuficientes

Las declaraciones presentadas por parte de los compañeros de Fiorella, han sido insuficientes para que las autoridades policiales adelanten las investigaciones y pronta captura del conductor que acabó con la vida de la joven.

Los presuntos allanamientos y detenciones que han perpetrado los organismos, van redireccionado a los relatos divulgados por allegados a la víctima, pero ninguno han dado con el que perpetró el crimen.

Fuentes oficiales indicaron tener un video en el que se refleja el momento del impacto. Presuntamente, la grabación tiene que ser detallada con nitidez para lograr visualizar la placa del automotor.

El conductor incógnito

Desde el preciso momento en que se dio a conocer la muerte de Fiorella, varios medios comunicacionales dieron por afirmado la detención del conductor, sin embargo, el personaje es incógnito.

La aprehensión fue divulgada por algunos organismos policiales, quienes al final terminaron desmintiendo la información, provocando aún más el descontento de la ciudadanía.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día

Noticia al Día