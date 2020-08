Aseguran que Pedro Fernández se operó el rostro y él lo niega rotundamente (+Video)

agosto 26, 2020 - 12:40 pm

Tras su participación en un live reciente, el cantante mexicano Pedro Fernández, fue duramente criticado y señalado porque presentó un rostro mejorado y fresco, que causó intriga y comentarios entre sus seguidores, quienes aseguraron que el artista se había hecho un retoquito quirúrgico.

De inmediato Fernández, respondió a través de su red social Instagram a los comentarios y criticas, que surgieron tras su participación en un live con Isabel Lascuráin, donde su rostro se veía muy “rarito” según algunos comentarios.

El también actor se pronunció al respecto durante un en vivo que tuvo con sus seguidores, para contestar algunas preguntas de sus nuevos proyectos y aprovecho para aclarar la duda si se había realizado algún tipo de retoque.

Lea también: Farina, «La Nena Fina» de la música urbana que le sobra sensualidad e impone el verbo fuerte

“Vi una nota de que me había hecho una cirugía, que me veía bien rarito, la verdad es que no me he hecho nada. Si un día me hago algo, de verdad créanme que se los voy a decir, lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo yo creo”.

Pedro Fernández le busco, el lado positivo a los comentarios e incluso realizó algunas bromas con las personas que estaban conectadas. “Un día de estos me estiro los cachetes o algo, pero todavía no me hago nada, algún día”.

El en audiovisual de más de 35 minutos el interprete de Yo no fui, agradeció la prudencia con la que se han manejado parte de sus amigos y fanáticos, en cuanto al cuidado de los contagios.

Vea el video aquí:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Fernández (@pedro.fer) el 21 de Ago de 2020 a las 4:46 PDT

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Revista Ronda

E. García

Noticia al Día