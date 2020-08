Asdrúbal Cabrera la desapareció dos veces en victoria de Nacionales (Video)

agosto 11, 2020 - 8:41 am

El venezolano Asdrúbal Cabrera se fue perfecto este lunes 10 de agosto en las Grandes Ligas de béisbol, al batear de 4-4 en un triunfo de los campeones Nacionales de Washington de 16×4 sobre los Mets de Nueva York.

Cabrera terminó ofensivamente con un par de jonrones, dos dobletes y cinco carreras impulsadas contra su antiguo equipo.

El dominicano Juan Soto y Trea Turner conectaron sendos vuelacercas también en la tercera entrada por los Nacionales, quienes habían anotado 11 carreras en sus cinco anteriores encuentros, incluido el doble juego efectuado el domingo.

Cabrera, que jugó 374 partidos para los Mets entre 2016 y 2018, conectó vuelacerca en la primera entrada, doblete remolcador al comienzo del cuarto, otro doblete productor en el quinto y su segundo cuadrangular con dos hombres en bases en el séptimo.

El venezolano se convirtió en el primer jugador en acertar de 4-4 con cuatro extrabases contra un exequipo desde que Johnny Cooney, de los entonces Brooklyn Dodgers, lo hizo contra los Boston Bees en 1937.

It's Monday…

…and Asdrúbal Cabrera might already be NL Player of the Week?@MLB // #NATITUDE pic.twitter.com/CQNxpshOVD

— Washington Nationals (@Nationals) August 11, 2020