Arsenal y Chelsea disputan hoy la final de la FA Cup

agosto 1, 2020 - 9:05 am

Arsenal y Chelsea se medirán hoy en la final de la de la FA Cup en el estadio Wembley, a partir de las 12:30 pm (hora venezolana).

Los «Gunners» llegaron con sorpresa a la gran final, tras vencer con autoridad al poderoso Manchester City de Pep Guardiola, y cuartos al Liverpool.

Los de Mikel Arteta fueron eliminados dramáticamente de la Europa League por el Olympiacos por los 16vos.

El Arsenal, que culminó octavo en Premier, necesita ganar el torneo más antiguo del mundo, para conseguir su boleto a la Europa League.

La final de la FA Cup enfrenta este sábado en el estadio Wembley a un Arsenal necesitado de la victoria para estar en Europa la próxima temporada y a un Chelsea ávido del triunfo para confirmar que ha sido una buena temporada.

Los ‘Blues’ han acabado terceros en liga y estarán en la próxima edición de la Liga de Campeones, pero Frank Lampard querrá llevarse el título para dar prestigio a su primera temporada en el banquillo.

El elenco lodinense enfrentará el próximo sábado 8 de agosto al Bayern de Múnich en el Allianz Arena por la vuelta de los octavos de final de la Champions.

Ambos conjuntos se enfrentaron en la final de la UEFA Europa League de la temporada 2018-19 (29 de mayo), ganando 4-1 los de Stamford Bridge. Arsenal es el equipo con más títulos de la FA Cup con 13, mientras que el Chelsea ha logrado ocho.

🔴 HEAD TO HEAD 🔵

Two London giants battle for #EmiratesFACup glory in the #HeadsUpFACupFinal 🏆

Presented by @Cognizant pic.twitter.com/z5l7itKUHU

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 1, 2020