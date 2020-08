Argenis Carruyo aclara a sus detractores: Yo nunca he sido chavista (+Video)

agosto 5, 2020 - 8:32 pm

El Volcán de América, Argenis Carruyo, utilizó las redes sociales para salir al paso a una serie de ofensas a las que ha sido sometido luego que el locutor Iván Ballesteros publicara una foto donde el cantante aparece junto a varios gaiteros y el dirigente del Psuv, Fidel Madroñero.

En primer término, Carruyo explica que la gráfica data del año 2009 y que se realizó durante una fiesta en la que fue contratado. Se hizo una fotografía grupal donde el joven oficialista se incorporó. «No soy amigo de él, nunca he tenido roce con él», aclara en un video que publicó.

«Yo no sabía que estaba invitado (…) yo nunca he sido chavista, (…) mi trabajo no me lo permite, yo no puedo estar parcializado», indicó visiblemente contrariado, al tiempo que recalcó que nunca ha participado en política porque él es cantante, nada más.

Así mismo señaló que, aunque ha procurado ser neutral, siempre se le ha relacionado con la oposición.

Como muestra de sus afirmaciones, relató que nunca ha podido cantar en La Estancia, porque se le vincula con la oposición, que en los últimos 10 años -por idénticas razones- no ha cantado en ningún Círculo Militar. Al mismo tiempo, confesó que está vetado por el presidente del Comité de Feria, quien habría instruido que Carruyo participe en las tarimas que se disponen en la Feria de La Chinita.

Argenis Carruyo exigió a Iván Ballesteros que se retracte de las afirmaciones realizadas en su contra y que tanto han dañado, tanto a él como a Danelo Badell y Orlando González, quienes también aparecen en la referida fotografía.

«Me duele que tu hayas dicho eso y me estén diciendo de todo en las redes sociales… estáis equivocado, Iván Ballesteros, plomo pendejo», dijo muy molesto Argenis Carruyo.

