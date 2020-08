Anthony Davis guió la victoria de Lakers ante Utah con un doble-doble

agosto 4, 2020 - 11:32 am

Anthony Davis comandó la ofensiva de los Lakers de Los Ángeles, que doblegaron 116-108 al Utah Jazz el lunes en Disney.

Davis sumó doble-doble en este encuentro al lograr 42 puntos y 12 rebotes.

«AD» tuvo 24 puntos al medio tiempo, marcando la vigésima vez esta temporada que ha anotado al menos 20 puntos antes de irse a los vestuarios para el descanso del medio tiempo.

La canasta final de «Unibrow» fue de cuatro puntos, al anotar un triple y encestar el tiro libre por la falta.

La estrella LeBron James encestó 22 puntos y repartió ocho asistencias, mientras que el pívot Dwight Howard aportó 11 tantos y cinco capturas saliendo de la banca.

Por los de Utah lucieron Donovan Mitchell, con 33 cartones, seguido de Royce O´Neale con 24 y el francés Rudy Gobert con 16 unidades y 13 balones recuperados debajo de los tableros.

Con la victoria, Lakers (51-15) aseguró el primer lugar de la Conferencia Oeste, sacando seis juegos de ventaja sobre los Clippers de Los Ángeles. Por su parte, Utah (42-25), que también estará en la postemporada, se ubica quinto en el Oeste.

The @Lakers clinch the West's #1 seed behind @AntDavis23's DOMINANT performance! #WholeNewGame

42 PTS | 12 REB | 3 STL | 4 3PM pic.twitter.com/JQJcfdsmeG

— NBA (@NBA) August 4, 2020