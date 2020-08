agosto 14, 2020 - 12:00 pm

En las redes sociales hicieron tendencia que Annabelle escapó o fue robada del museo de los Warren para un ritual generando temor en el mundo

Desde la madrugada de este día comenzó a circular el supuesto de que la muñeca Annabelle se había escapado de su vitrina en la que por años lleva encerrada en el museo de los Warren en Connecticut.

Annabelle fue la protagonista de varios sucesos paranormales que afectaron a la familia Perron y que fueron investigados por la famosa pareja de demonólogos Ed y Lorraine Warren que aparecen en la película de terror «El conjuro».

Originalmente, la muñeca fue un juguete Raggedy Ann que le regalaron a una joven llamada Dona, en el año 1970. Mientras la chica estudiaba enfermería, empezó a notar ciertas cosas muy extrañas que provenían de este regalo que le dio su madre. La muñeca cambiaba de posición y de habitación todos los días. Hasta aseguró que comenzó a recibir pequeñas notas de papel escritas con mensajes pidiendo ayuda

Ahora, la muñeca habría desaparecido del museo fundado por los Warren en el año 1952, donde se encontraba exhibida en una vitrina de cristal y se sospecha que podría haber sido robada por fanáticos para la realización de algún tipo de ritual. Como era de esperar las redes sociales se llenaron de memes, en donde los usuarios bromean sobre el hecho y se preguntan «¿qué más puede pasar en este 2020?».

Más de Annabelle

Annabelle es una de las muñecas más terroríficas de todos los tiempos. Sobre ella se han hecho investigaciones y hasta películas, pues fue la inspiración para la saga “El Conjuro 1”, “Annabelle” y “Annabelle 2: la creación” y “Annabelle 3: vuelve a casa”.

Todavía no hay un pronunciamiento oficial sobre si de verdad Annabelle se escapó del museo de los Warren, pero rápidamente la información no verificada se transformó en tendencia y no tardaron en aparecer memes y otras informaciones similares.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día