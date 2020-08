Amparo Marcela le pide paciencia a su mamá para hacer la tarea: «Nadie se tiene que enojar conmigo, trátame con cariño» (+Video)

agosto 3, 2020 - 10:45 pm

La pandemia del COVID-19 ha significado una dura tarea para todos, en el confinamiento los padres han tenido que ser los principales educadores y orientadores de sus hijos, para que puedan avanzar, luego que en muchos países se suspendieran las actividades docentes en resguardo y seguridad de los niños y sus familias.

En las redes circula el video de Amparo Marcela, una ternurita de niña, que le pide paciencia a su mamá mientras le enseña la lección, ante la dificultad de aprender algunas letras.

«Mami aquí nadie se tiene que enojar conmigo, ni me tienen que regañar, tienes que tener paciencia, si se me olvida una letra que todavía no me sé, entonces tu me ayudas porque tu eres mi mami del alma», de esta forma Amparo Marcela trató de hacerle ver a su progenitora que debía ser más tolerante con ella.

Su abuelo que momentos antes la cuestionaba porque tenía una semana con la misma lección y no se la aprendía, al escucharla increpar a su madre de esa forma, salió a abrazarla y a darle la razón, mientras le recomendaba a la mamá que ella tenía razón, que no la gritara.

Después de eso siguió la lección y aunque ella reconocía algunas letras, olvidó otras y volvió a pedirle calma a su mama, que no se enojara con ella y exigía que la tratarán con cariño y sin regaños, que no la fuera a castigar.

Al final Amparo Marcela terminó llorando, pues a pesar que su mamé le dijo que no la regañaría, ni castigaría, le advirtió que las monedas, depositadas en un pequeño recipiente no se las ganaría por no aprenderse la lección, por lo que la pequeña reventó en llanto.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día