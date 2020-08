Alanis Morissette regresó con su nuevo disco «Such Pretty Forks In The Road» (+Video)

agosto 1, 2020 - 3:43 pm

Después de ocho años ausente en la música, la artista Alanis Morissette estrena su noveno disco de estudio que no es más que otro éxito para la canadiense

Alanis Morissette tenía previsto salir de gira este año para celebrar el 25º aniversario del álbum ‘Jagged Little Pill’. Sin embargo, debido a la pandemia y cuarentena, la gira tuvo que posponerse. Junto a este nuevo tour, la artista tenía previsto el lanzamiento de su noveno disco ‘Such Pretty Forks In The Road’ el pasado 1 de mayo, pero finalmente su publicación se retrasó hasta este viernes 31 de julio.

El nuevo álbum de Alanis Morissette está formado por once canciones originales, incluyendo temas ya conocidos como ‘Reasons I drink’ o ‘Reckoning‘, una canción inspirada en el movimiento Me Too. Así queda el contenido del álbum ‘Such Pretty Forks In The Road’: Smiling, Ablaze, Reasons I drink, Diagnosis, Missing the miracle, Losing the plot, Reckoning, Sandbox love, Her, Nemesis y Pedestal.

El estilo de este disco se remonta a los inicios de Alanis Morissette, pues en cada tema reina la irreverencia de la artista, su forma de decir las cosas a través de las canciones y sobre todo porque se inclina a un tipo de confesión, por lo que es inevitable escucharlo una sola vez.

A mitad del disco el piano cobra protagonismo y se perpetua en cada sonido con la inconfundible voz, demostrando una vez más de que esta hecha y que luego de 8 años de ausencia musical le regala a la industria esta joya.

Hasta ahora solo ha liberado el video de uno de los promocionales ‘Reasons I drink’ el cual está publicado desde febrero.

